Cübbeli Ahmet''e saldıran şüphelinin dosyasında yetkisizlik kararı



İstanbul Küçükçekmece’de 7 Eylül 2024’de bir açılış programı çıkışında ’Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye bir şahıs saldırıda bulundu. Konunun terörle bağlantılı olma şüphesine karşın soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun ’basit yaralama’ yönünden Küçükçekmece’de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

PROGRAM BİTİMİNDE SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen yetkisizlik kararında, olay tarihinde Küçükçekmece’de Şifahane Medresesi’nin açılışının olduğu, ’Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de bu açılışa katıldığı ve program bitiminde Ali A. isimli şahsın, Ünlü’ye aracına bineceği sırada sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunduğu aktarıldı.

DOSYA KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Verilen kararda, olayın ardından terör bağlantısı olabilme şüphesine karşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı, şüpheli Ali A.’nın söz konusu ’basit yaralama’ suçunu Küçükçekmece’de işlediği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiği kaydedildi. Başsavcılıkça ’basit yaralama’ suçu yönünden dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.