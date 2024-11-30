'Cübbeli Ahmet' hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda ’Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için gittiği Kayseri’de hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen programa katılmak üzere havalimanına gitti.

Kayseri’ye gelirken, uçakta rahatsızlanan Ünlü, havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü’nün durumunun iyi olduğu belirtildi.