Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine dair konuştu: "Zekatı veriliyor"

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul’da trafik kurallarını hiçe saydığı görüntüler ortaya çıkan ve 139 bin 165 TL para cezası alan kızı Yüsra Ünlü’ye dair konuştu.

Habertürk’te Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı’na konuk olan Ünlü, "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor" dedi.

Kızına yönelik söylemlerin özel hayata saldırı olduğunu savunan ünlü, "DEM'li bir gazetecinin paylaşımları sonrasında konu gündeme geliyor, kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN PARMAĞI OLMADAN YAŞANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ünlü şöyle devam etti:

"Pazartesi günü bunu biri çekmiş ve tam da Öcalan'ın çağrı yapacağı günde servis etmiş. Dünyada bile ses getirmiş, bunun FETÖ'nün parmağı olmadan yaşanması mümkün değil. Tamam burada bir suç var ve cezası kesilmiş, verilmiş çakarın cezası falan. Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi... 'Sizi AK Partili zenginler, sizi bilmem neler' diye hakaretler saydırdılar. 5 binden fazla tehdit geldi. Torunların arabaya binecek cesareti kalmamış. Böyle bir linç olmamalı. 'Biraz mütevazı yaşayın' gibi tenkitler olabilirdi ben de bunu kabul edebilirdim ama sövmek, saymak, tehdit etmek anlaşılır gibi değil."

“DEĞERİ 12 MİLYON”

Cübbeli Ahmet, ceza yiyen aracın kızının değil damadının olduğunu söyledi.

Cübbeli Ahmet şunları söyledi: