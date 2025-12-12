Cübbeli Ahmet'ten, "Bana oy kaybettirdi" diyen Tatar'a cevap: "Demek ki kaybetmen faydalıymış"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen iktidar destekçisi Ahmet Mahmut Ünlü ile Kuzey Kıbrıs'ın eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki dua polemiği sürüyor.

Tatar'ın, Kıbrıs seçimlerinde Cübbeli Ahmet'in çektiği videonun kendisine en az yüzde beş oy kaybettirdiği iddiasına yanıt veren Cübbeli Ahmet "demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allâh da beni sana duâ ettirip kaybettirdi" dedi.

Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da bir grup gazeteciyle biraraya gelen Tatar 19 Ekim'de Tufan Erhürman'a tarihi farkla kaybettiği seçim ile ilgili konuşmuş, seçimden önce Cübbeli Ahmet'in çektiği dua videosunu işaret ederek o videonun kendisine yüzde beş oy kaybettirdiğini iddia etmişti. Tatar ayrıca kendisinin böyle bir video talebinin bulunmadığını ifade etmiş, söz konusu videonun belki de muhalifler tarafından organize edilerek dolaşıma sokulduğu iddiasında bulunmuştu.

"DEMEK Kİ SENİN KAYBETMEN FAYDALIYMIŞ"

Tatar'ın bu iddialarına sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımla cevap veren Cübbeli Ahmet, Tatar ile aralarında geçen görüntülü bir telefon görüşmesinin kayıtlarını yayınladı.

Cübbeli Ahmet yayınladığı bu videoyu "İşte Ersin Tatar'ı tekzib eden görüşme... Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allâh da beni sana duâ ettirip kaybettirdi" sözleriyle paylaştı.