Cübbeli Ahmet'ten 'Hasan Efendi'nin ölmesiyle ilgili açıklama

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç ile "rabıta" kavgasıyla bilinen ve İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet (Ahmet Mahmut Ünlü), Kılıç'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Video mesajı yayımlayan Cübbeli Ahmet, "En son olayda gelmesin buyurdu, gelmedik. Onda da bir hayır var dedik, hocamızın beyanında. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik" dedi.

“Hasan Efendi” olarak bilinen İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç ile "rabıta" kavgasıyla bilinen ve İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet (Ahmet Mahmut Ünlü), Kılıç'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Video mesajı yayımlayan Cübbeli Ahmet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hayırlı haberler bekliyorduk ama ecele çare yok. 120 sene yaşasa da başımıza fitne çıkmasa diye dualarımı hatırlarsınız ama ecele çare yok. Bundan dolayı bu gece şifai şerif dersini yapamayacağız. Şimdi büyük bir hüzün içindeyiz. Bir alimin ölmesi bir alemin ölmesidir. Hasan Efendi Hocamız, ilmi faziletiyle bıraktığı yüzlerce, binlerce vekilin başıydı. Hepimiz kendisine saygı ve hürmetle tabiydik. En son olayda gelmesin buyurdu, gelmedik. Onda da bir hayır var dedik, hocamızın beyanında. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik.”

"ÜZÜLMEYEN MÜNAFIKTIR"

Konuşmasında Hasan Kılıç'ı sık sık öven Cübbeli Ahmet, "Bu senetli bir Hadis-i Şerif... Bir alimin öldüğüne hangi insan üzülmediyse, o kişi münafıktır" şeklinde bir hadis okuyarak Kılıç'ın ölümüne üzülmeyene "münafık" ve "zındık" dedi. Cübbeli Ahmet, "Nasıl üzülmezsin ya... Bir alim vefat etmiş!" diye konuştu.

'RABITA' TARTIŞMASI CE CÜBBELİ AHMET'İN İHRAÇ EDİLMESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi Fatih'teki temasları sırasında İsmailağa Cemaati'nin merkezini de ziyaret etmiş ve Hasan Kılıç ile görüşmüştü.

"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları cemaatte liderlik kavgasını ateşlemişti. Ustaosmanoğlu’nun ölümünden önce "rabıta"nın kendisine yapılmasını istediğini söyleyen Ünlü, Hasan Kılıç’a rabıta yapan kişi ve kurumlara reddiyelerde bulunmuştu. Ünlü'nün daha sonra cemaatten ihraç edildiği duyurulmuştu.

USTAOSMANOĞLU'NUN DÜNÜRÜ OLARAK CEMAATİN BAŞINA GEÇMİŞTİ



Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin kurucu lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran 2022 tarihindeki vefatından sonra cemaatin yeni lideri olmuştu. 93 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının "Benden sonra cemaatin başına Hasan Efendi'yi (Hasan Kılıç) tayin ettim" dediğini açıklamış ve böylelikle Ustaosmanoğlu'nun dünürü olan Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin lideri haline gelmişti.