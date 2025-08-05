Cübbeli Ahmet'ten 'sahte diploma' çıkışı: "Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış? diye düşünmeden edemiyordum"

Sahte diploma skandalı gündemdeki yerini korurken kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de bu konuda paylaşım yaptı. Ünlü, "Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda: 'Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?' diye düşünmeden edemiyordum, meğer bir çoğunun diploması sahteymiş. İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:

"Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda: 'Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?' diye düşünmeden edemiyordum, meğer bir çoğunun diploması sahteymiş. İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış.

Allâh-u Teâlâ, sahte doktorlardan, sahte doçentlerden, sahte profesörlerden muhâfaza ettiği gibi, medreselerden hak etmeden sahte icâzet alan mollaların ve şeyh olmayanlardan şeyhlik kabûl eden müteşeyyihlerin şerrinden de ümmeti muhâfaza eylesin. Âmîn!"