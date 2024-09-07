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Cübbeli Ahmet’e saldırı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gittiği bir sohbet çıkışı darp edildi.

Güncel
  • 07.09.2024 23:35
  • Giriş: 07.09.2024 23:35
  • Güncelleme: 07.09.2024 23:56
Cübbeli Ahmet’e saldırı
AA

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İstanbul İkitelli'de darp teşebbüsü ile boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

Ayrıca saldıran şahsın polis ekipleri tarafından yakalandığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"BOĞAZI SIKILARAK SALDIRIYA UĞRADI"

Ünlü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

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