Cübbeli Ahmet’in akrabası hakkındaki haberlere ikinci kez erişim engeli

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen AKP iktidarının destekçilerinden Ahmet Mahmut Ünlü’nün yakınlarıyla ilgili haberler hakkında bir kez daha erişim engeli kararı verildi.

Free Web Turkey, söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Duyuruya göre, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 'Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi Muhittin Palazoğlu hakkında yayımlanan içerikler hakkında yeni bir karar aldı.

Buna göre, Palazoğlu hakkında yüzlerce haber, sosyal medya paylaşımı ve video içeriğine "kişilik haklarının ihlali" gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

İÇERİKTEN KALDIRMA VE ERİŞİM ENGELİ KARARI

2023 yılının Haziran ayında 'Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu’nun kardeşi ve Vesen Yapı’nın sahibi Muhittin Palazoğlu’nun talebiyle, aralarında BirGün’ün 6 haberinin de bulunduğu onlarca haberin, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından içerikten kaldırılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu haberler, Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu ve Muhittin Palazoğlu ile ilgili bazı ihaleleri ve inşaat projelerini konu alıyordu.

Palazoğlu hakkındaki haberlere geçtiğimiz Eylül ayında da erişim engeli getirilmişti.