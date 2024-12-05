Cübbeli ‘ders’ normalmiş!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici vakıf ve derneklerle yaptıkları protokoller kapsamında etkinlikler sürerken Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Lisesi Müdürü Kazım Dönmez’in imam cübbesi giyerek ‘ders’ anlatmasını savundu.

BirGün, Müdür Dönmez’in imam cübbesiyle okul mescidinde öğrencilere ‘ders anlatmasını’ Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta Müdür Dönmez’in Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne aykırı olarak okulda imam cübbesi giymesinin “namaz adabına uygun olduğu” iddia edildi. Yanıtta şu ifadeler yer aldı: “Sosyal medyaya yansıyan görüntü, tamamen ders dışında ve vakit namazı kılındıktan sonra dua edilen bir görüntü. Okul Müdürü’nün üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolü bulunmakta; protokol kapsamında vakıf, öğrencilerin gelişimine, milli, manevi kültürüne ve toplumsal değerlerine katkıda bulunacak çalışmalar yapabilmekte. Okul müdürü ve diğer ibadet eden kişilerin ders saati dışında okul mescidinde bulunduğu, söz konusu giyimin namaz adabına uygun bir giysi olduğu, başkaca bir amaç içermediği, herhangi bir olumsuz durum oluşmadığı yapılan incelemede anlaşıldı.”

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NE OLMUŞTU?

25 Ekim 2023’te TÜGVA Uşak Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından Müdür Dönmez’in okulun mescidinde imam cübbesi giyerek öğrencilere ‘ders’ anlattığı bir görüntü paylaşıldı. BirGün’ün 19 Ekim’de “TÜGVA’cı müdür cübbesiyle derste’” başlığıyla yayımladığı haberin ardından kaldırılan paylaşımda ‘dersin’ okul temsilcileri ile mescitte gerçekleştirildiği aktarılarak şöyle denilmişti: “İlk dersimizde başlangıç noktamız, iyi niyet ve besmele konularını ele alarak sonraki derslerimizin temelini atmış olduk.”

Müdür Kazım Dönmez, olayı haberleştiren BirGün’e “O etkinlik okul mescidinde oldu. İmam cübbesi giymemde bir sorun yok” açıklaması yapmıştı.

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TEKİN’E İSTİFA ÇAĞRISI

İzmir’de, ÇEDES projesi kapsamında Bornava İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıyla, ilçedeki 99 okula imam, hatip, vaiz, müezzin ve kuran kursu öğreticisi görevlendirilmesine tepkiler sürüyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak yaptığı açıklamada, okullara ÇEDES projesi kapsamında cami imamlarının görevlendirilmesinin, laik eğitim ve laik yaşama müdahale olduğunu söyledi. Bu uygulamaların Anayasa’ya ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olduğuna dikkat çeken Irmak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti.