Çubuk'ta 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
Zekeriya T. yönetimindeki saman yüklü tır, Çubuk- Akyurt yolu Sünlü mevkisinde aynı istikametteki Serkan Y. idaresindeki hafriyat yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada, kabin bölümü devrilen tırın sürücüsü Zekeriya T. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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