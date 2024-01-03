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Çubuk'ta 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2024 15:03
  • Giriş: 03.01.2024 15:03
  • Güncelleme: 03.01.2024 15:04
Kaynak: AA
Çubuk'ta 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Zekeriya T. yönetimindeki saman yüklü tır, Çubuk- Akyurt yolu Sünlü mevkisinde aynı istikametteki Serkan Y. idaresindeki hafriyat yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada, kabin bölümü devrilen tırın sürücüsü Zekeriya T. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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