'Çubuklu gecesi': Fenerbahçe dört branşta da kazandı

Fenerbahçe, salı akşamını adeta bir gövde gösterisine dönüştürdü. Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün farklı branşlarda oynadığı dört resmi maçtan da galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa yarı finalinde Adana’da Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

EUROLEAGUE’DE KRİTİK GALİBİYET

Basketbolda Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de sahasında ağırladığı Olympiakos’u 88-80 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Budowlani’yi 3-0 mağlup etti.

Lodz Sport Arena’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, setleri 25-16, 25-20 ve 25-11’lik skorlarla kazandı. Benfica ve Igor Gorgonzola galibiyetlerinin ardından üçüncü maçını da set vermeden geçen sarı-lacivertliler, grupta yoluna namağlup devam etti.

Kadın basketbolunda ise Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Nesibe Aydın’ı 109-56 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, kupada Dörtlü Final’e yükseldi.

Fenerbahçe, dört branşta gelen galibiyetlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Bu akşamki Çubuklu mesaisi” ifadelerine yer verdi.