'Çubuklu gecesi': Fenerbahçe dört branşta da kazandı
Fenerbahçe, dün akşamı futboldan basketbola, voleyboldan kadın basketboluna uzanan yoğun programında çıktığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa’da finale yükselirken Avrupa ve yerel kupalarda da yoluna kayıpsız devam etti.
Fenerbahçe, salı akşamını adeta bir gövde gösterisine dönüştürdü. Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün farklı branşlarda oynadığı dört resmi maçtan da galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, Süper Kupa yarı finalinde Adana’da Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
EUROLEAGUE’DE KRİTİK GALİBİYET
Basketbolda Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de sahasında ağırladığı Olympiakos’u 88-80 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Budowlani’yi 3-0 mağlup etti.
Lodz Sport Arena’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, setleri 25-16, 25-20 ve 25-11’lik skorlarla kazandı. Benfica ve Igor Gorgonzola galibiyetlerinin ardından üçüncü maçını da set vermeden geçen sarı-lacivertliler, grupta yoluna namağlup devam etti.
Kadın basketbolunda ise Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Nesibe Aydın’ı 109-56 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, kupada Dörtlü Final’e yükseldi.
Fenerbahçe, dört branşta gelen galibiyetlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Bu akşamki Çubuklu mesaisi” ifadelerine yer verdi.