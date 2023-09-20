Cudi Dağı’nda çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı

Şırnak’ta Cudi Dağı’nda 3 ayrı noktada çıkan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı.

Cudi Dağı’nda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle 3 ayrı noktada çıkan yangına, durumun bildirilmesi üzerine Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 39 personel, 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile müdahale edildi.

7 saat sonra kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.