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Cudi Dağı’nda çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 20.09.2023 17:39
  • Giriş: 20.09.2023 17:39
  • Güncelleme: 20.09.2023 17:40
Kaynak: İHA
Cudi Dağı’nda çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı

Şırnak’ta Cudi Dağı’nda 3 ayrı noktada çıkan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı.
Cudi Dağı’nda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle 3 ayrı noktada çıkan yangına, durumun bildirilmesi üzerine Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 39 personel, 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile müdahale edildi. 

7 saat sonra kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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