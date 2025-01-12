Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin önünde kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmecisi iki kadın ile seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tezgah nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada yaralanan Çali, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın, aynı sokakta seyyar satıcı olan Ercan Çali ile bir süredir tezgah nedeniyle gerginlik yaşıyordu. Sabah saatlerinde Çali'den tezgahı başka yere açmasını isteyen kadınlar silah çekti. Silahların kullanıldığı kavgada Ercan Çali vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı Çali sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören Çali'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan yaşanan tartışma ve ardından kadınların silah kullandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde Ercan Çali'nin karşısındaki kadınla bir süre tartıştığı ve oradan uzaklaşmasını istediği, daha sonra kadının belinden tabanca çıkararak doğrulttuğu anlar yer aldı. Bu sırada kadının elindeki silah patlarken, onu engellemek isteyen Ercan Çali kadınla birlikte yere düştü. Bu sırada başka bir kadının ise havaya ateş ettiği görüldü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayvansaray mahallesinde bulunan bir kahvehanede T.S.K.(44) isimli trans bireyin E.Ç(34) isimli kişiyi silahla yaraladığı, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, maktul kişinin daha önceden çeşitli suçlardan 22 suç kaydı olduğu tespit edilmiş, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

T.S.K. isimli kişi yapılan sorgulamada; aynı adreste kahvehane çalışanı olduğu, seyyar satıcılık yapan maktul kişi ile daha önceden de kahvehaneye gelen müşterilere tespih satmaya çalıştığı için aralarında sürekli tartışma yaşandığı olay günü ise yine kavga ettikleri esnada tabancayı kişiye doğrultarak ateş ettiği bilgisi edinilmiştir.

Devam eden çalışmalarda, şüphelinin suç aleti silahı B.U.'ya verdiği, B.U.'nun da silahı arkadaşı G.Ş.'nin evinde sakladığı tespit edilmiş, evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilmiş, G.Ş. ve B.U. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak 'kasten öldürme' suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.