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Çukura düşen inek köylüler tarafından kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 12:28
  • Giriş: 18.05.2025 12:28
  • Güncelleme: 18.05.2025 12:28
Kaynak: İHA
Çukura düşen inek köylüler tarafından kurtarıldı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde, derin bir çukura düşen inek, köylülerin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasıyla çıkarıldı.
Olay, Ağaçlı köyü kırsalında meydana geldi. Otlandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen inek, köylüler tarafından fark edildi. İnek, çukurda mahsur kalınca köy halkı seferber oldu. Köylüler, çevreden temin ettikleri merdiveni çukura indirerek hem hayvanın paniğini yatıştırdı hem de kontrollü bir şekilde dışarı çıkmasını sağladı. Uzun süren çabaların ardından inek, herhangi bir yara almadan kurtarıldı.
(ŞU-AKK-Y)

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