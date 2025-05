Çukura düşen yabani at kurtarılarak doğaya salındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çukura düşen at, doğa koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Marmaris kırsalında koruma altında bulunan yabani atlardan biri, üzeri kapatılmış bir çukura düşerek mahsur kaldı.Hayvansever ve duyarlı vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından, DKMP Datça Şefliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, atın güvenli bir şekilde kurtarılması için hızlı ve titiz bir çalışma başlatıldı. Kurumlar arası iş birliği kapsamında Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’nün de destek verdiği kurtarma operasyonu sonucunda, doğaya ve özgürlüğüne düşkün olan yabani at, kısa süre içerisinde çukurdan çıkarılarak tekrar doğal yaşam alanına kavuştu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, operasyonun ardından yaptıkları açıklamada, "Özgürlüğüne düşkün can dostumuzu sağ salim ait olduğu doğaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmaya katkı sunan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne, kurumlar arası iş birliğine sağladıkları katkı ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.