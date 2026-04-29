“Çukurova: Bereketli Topraklar” sergisi açıldı

Adana’nın tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluşturan “Çukurova: Bereketli Topraklar” sergisi açıldı.

Yurt içinde ve yurt dışında ses getiren projelere imza atan AlarmArt sanatçı topluluğu, "Çukurova: Bereketli Topraklar" sergisiyle 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi’nde sanatseverlere kapılarını açtı.Açılış törenine, CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay yanı sıra sanat, iş dünyası, akademi ve yerel yönetim çevrelerinden çok sayıda davetli katıldı.

Sergide AlarmArt sanatçılarının özgün çalışmaları, Adana’nın yerel değerlerini evrensel sanat anlayışıyla bir araya getirilirken, ziyaretçilere geçmiş ile gelecek arasında bağ kurma fırsatı sunuyor. Resim, heykel, fotoğraf, seramik ve grafik gibi farklı disiplinlerden gelen sanatçılar, bu sergide ortak bir düşünsel zeminde buluşarak Çukurova’nın çok katmanlı yapısını sanatsal bir bakışla ele alıyor. AlarmArt sanatçı topluluğu; Serdar Leblebici, Selçuk Yılmaz, Cemalettin Yıldız, Özgür Eryılmaz, Ekrem Şerif Egeli, Hakan Esmer ve Semih Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 12 sanatçıdan oluşuyor.

“GEÇMİŞ İLE GÜNÜMÜZ ARASINDA BAĞLAR KURUYOR”

Sergide AlarmArt adına konuşan ressam Özgür Eryılmaz, Çukurova’nın üretken ruhuna dikkat çekerek, “Bölgenin toplumsal ve insani dokusu, geçmişte olduğu gibi bugün de sanat üretimi için güçlü bir referans noktası olmaya devam ediyor. ‘Çukurova: Bereketli Topraklar’, geçmiş ile günümüz arasında yeni bağlar kuran, kültürel sürekliliği görünür kılan bir platform niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

HepArt kurucularından Meral Doğancı ise sanatın bireysel ve toplumsal dönüşümdeki önemine vurgu yaparken, bölgenin kültürel değerlerini sanat yoluyla görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti. Doğancı, “Bu serginin baş kahramanları AlarmArt sanatçıları bu kadim toprakların kollektif hafızasının deneyimlerini evrensel dille yorumladır. Burada sanatseverlerle, Adana halkı ile paylaşıyorlar” dedi.

10 MAYIS’A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Seyhan Belediyesi'nin ev sahipliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen sergi, bölgenin kültürel mirasını görünür kılmayı amaçlıyor. 28 Nisan 2026 tarihinde sanatseverlere kapılarını açan "Çukurova: Bereketli Topraklar" sergisi, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi’nde 10 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.