Çukurova'da 2 Kent Lokantası hizmete açıldı

(ADANA)- Çukurova Belediyesi, Mahfesığmaz ve Belediyeevleri Kent Lokantaları'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Çukurova’da dayanışmayı büyüten, vatandaşlarımızın yanında duran hizmetleri artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Çukurova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Kent Lokantaları ile vatandaşları uygun fiyatlı, sağlıklı ve sıcak yemekle buluşturuyor. Bu kapsamda Mahfesığmaz ve Belediyeevleri Kent Lokantaları kapılarını açtı. Kent Lokantaları, özellikle ekonomik şartların zorlaştığı süreçte vatandaşların kaliteli ve dengeli beslenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Modern ve hijyenik ortamlarda hizmet verecek lokantalarda her gün değişen menüler hazırlanacak. Günün menüsünde vatandaşlara alternatifli ve seçenekli yemek hizmeti sunularak farklı damak tatlarına hitap edilecek.

Yemeklerin hazırlanmasından servisine kadar tüm süreç belediye ekipleri tarafından titizlikle yürütülürken, vatandaşlar hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklere kolaylıkla ulaşabilecek. Kent Lokantaları'nın, Çukurova’da sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli projeler arasında yer alması hedefleniyor.

"Vatandaşlarımızın yanında duran hizmetleri artırarak sürdüreceğiz"

Belediye Başkanı Emrah Kozay, hayata geçirilen Kent Lokantaları projesinin vatandaşların yaşamına doğrudan dokunan güçlü bir sosyal destek hizmeti olduğunu vurguladı. Başkan Kozay, ekonomik şartların vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmayı en temel sorumlulukları arasında gördüklerini belirterek, Kent Lokantaları ile Çukurovalıların sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini güvence altına aldıklarını ifade etti. Kozay, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Çukurova’da dayanışmayı büyüten, vatandaşlarımızın yanında duran hizmetleri artırarak sürdüreceğiz" dedi.