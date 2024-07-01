Çukurova'da aşırı sıcaklar tarımda verimi düşürebilir

Ekonomi Servisi

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Çukurova'da aşırı sıcaklar, tarım ürünlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pamuktan buğdaya, çeşitli sebzelerden meyvelere çok sayıda ürünün yetiştirdiği Çukurova'da 40 dereceyi aşan sıcak hava etkili oluyor.

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, “Sıcaktan dolayı bitki strese giriyor. Hayatını idame ettirmek için üzerindeki yükü yani meyvesini silkeliyor. Narenciye ağaçlarında bırakınız sadece meyve dökümünü, yapraklarda bile büzüşmeler var, yapraklarda bile kurumalar söz konusu. Ürünlerin zarar görmesi nedeniyle verimde düşüşler olabilir” diye konuştu

Ayçiçeği üreticisi Abdullah Kaçar ise, “Mahsulde bayağı bir verim kaybı olacak. Bu zamana kadar haziran ayında böylesi sıcak hava dereceleri görülmemişti. Bu da mahsulü yaktı. Her yıl dönümde 300-400 kilogram aldığımız verimin bu yıl 100 ile 150 kilogram arasında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.