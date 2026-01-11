Çukurova Kitap Fuarı Adana'da okurları ağırlıyor

Adana'daki Çukurova Kitap Fuarı, bu yıl 18'inci kez kitapseverleri ağırlıyor.

18 Ocak'a kadar sürecek olan fuar, yüzlerce yayınevi ve yazarı Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirerek yılın ilk büyük kültür buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Çukurova 18. Çukurova Kitap Fuarı, edebiyat dünyasının nabzını Adana’ya taşıdı.

Zengin içeriğiyle kitapseverleri ağırlayan fuar; kitapların yanı sıra süreli yayınlar, gazete ve dergiler, medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor. Fuar boyunca gerçekleştirilecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik etkinlikler, ziyaretçilere kapsamlı bir kültür ve edebiyat programı sunuyor.

Yüzlerce yazar ve şair, imza günleri ve söyleşiler aracılığıyla okurlarıyla buluşacak. Öğrencileri edebiyatla buluşturmayı hedefleyen Çukurova Kitap Fuarı, 18 Ocak'a kadar her gün 10.00 – 19.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete edilebilir.

Fuarın açılış töreninde konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “284 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 2026'nın ilk kitap fuarında; 120 kültür etkinliği ve 500’den fazla imza gününde değerli yazarlarımız okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak” dedi.

KİŞİ BAŞINA 8,2 ADET KİTAP DÜŞTÜ

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise “Türkiye'de 2025 yılının toplam bandrol satış rakamında, bir önceki yıla göre 6 milyonun üzerinde bir düşüş yaşandı. Bandrol alan ve almayan tüm kitapları ele aldığımızda toplam üretim 707 milyon civarında. Bu rakamlarla hesapladığımızda ülkemizde kişi başına düşen kitap sayısı 8,2 olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Adana Kitap Fuarı; ziyaretçi sayısı, yayınevi çeşitliliği ve gördüğü yoğun ilgiyle İstanbul ve İzmir’in ardından Türkiye’nin en büyük üçüncü kitap fuarı konumuna ulaşmıştır. Bu tablo, Adana’nın yalnızca tarımın ve sanayinin değil; aynı zamanda kültürün, sanatın ve edebiyatın da güçlü bir merkezi olduğunun göstergesidir. Yaşar Kemal’in destansı anlatımı, Orhan Kemal’in güçlü kalemi ve Abidin Dino’nun fırçasıyla büyüyen bu zengin birikime sahip çıkmak ve onu yeni kuşaklarla buluşturmak bizim için büyük bir sorumluluktur.”

Fuar hakkında detaylı bilgiye www.cukurovakitapfuari.com adresinden ulaşılabiliyor.

Etkinlikler, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde takip edilebilir.