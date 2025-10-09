Çukurova Masalları okurlarla buluşuyor

Kara Karga Yayınları tarafından yayımlanan, Olcay Bağır’ın kaleme aldığı Çukurova Masalları okurlarla buluşuyor.

Olcay Bağır’ın yeniden kaleme aldığı eser, masalları edebi bir formda yorumlayarak hem geçmişe hem de geleceğe seslenen bir derleme sunuyor.

Yayınevinin “Dünya Masalları Serisi” kapsamında hazırlanan kitap, unutulmaya yüz tutmuş masal ve efsaneleri edebi bir dille yeniden canlandırıyor. Şahmaran, Yedi Uyurlar, Anavarza Kalesi ve Kızkalesi gibi kadim anlatıların yanı sıra; devler, cadılar, altın pullu balıklar ve Zümrüdüanka kuşu gibi fantastik varlıklar da yer alıyor.

Çukurova Masalları, çocuk ve yetişkin okurları aynı anda büyülü bir yolculuğa çıkararak kültürel mirasla buluşturuyor. Kitaptaki hikâyelerde Zümrüdüanka’nın Kaf Dağı’na sırtında adam taşıdığı, devlerin kazanıyla uçan cadıların peşine düştüğü, kedilerle farelerin heyecanlı operasyonlara giriştiği bir evren var. Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan bu masal dünyası, hayal gücünü diri tutmak isteyen okurları bekliyor.