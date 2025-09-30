Çukurova Otoyolu Geçiş Ücretleri Belli Oldu | Niğde – Mersin – Adana Batı Kesimi 2025 Fiyat Listesi

Türkiye’de sürücülerin en çok merak ettiği sorulardan biri “Çukurova Otoyolu geçiş ücretleri ne kadar oldu?” sorusu. 13 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen fiyatlar açıklandı. Niğde, Pozantı, Adana Batı ve Mersin çıkışlarını kapsayan bu otoyolda otomobil, otobüs, kamyon ve ağır vasıtalar için farklı ücretlendirme uygulanıyor.

ÇUKUROVA OTOYOLU ÜCRETLERİ – OTOMOBİL VE DİĞER ARAÇLAR

Niğde Güney’den başlayan geçişlerde otomobil için en kısa mesafe 29 TL olurken, en uzun mesafede 154 TL ödeniyor. 2. sınıf araçlarda ücretler 32 TL ile 189 TL arasında değişiyor. Kamyon ve otobüsler için rakamlar daha da yükseliyor; örneğin 4. sınıf araçlarda Niğde – Mersin arası 295 TL, 5. sınıf ağır vasıtalarda ise 366 TL’ye ulaşıyor

KGM ÇUKUROVA OTOYOLLARI GÜZERGÂHLARA GÖRE DETAYLI GEÇİŞ FİYATLARI

Niğde – Pozantı Kuzey: Otomobil 102 TL, 2. sınıf araç 128 TL, 3. sınıf araç 177 TL.

Otomobil 102 TL, 2. sınıf araç 128 TL, 3. sınıf araç 177 TL. Niğde – Tekir: Otomobil 124 TL, otobüs 157 TL, kamyon 204 TL.

Otomobil 124 TL, otobüs 157 TL, kamyon 204 TL. Niğde – Mersin: Otomobil 154 TL, otobüs 189 TL, kamyon 230 TL.

Otomobil 154 TL, otobüs 189 TL, kamyon 230 TL. Adana Batı – Mersin: Otomobil 29 TL, otobüs 32 TL, kamyon 45 TL.

Otomobil 29 TL, otobüs 32 TL, kamyon 45 TL. Pozantı – Mersin: Otomobil 108 TL, otobüs 134 TL, kamyon 189 TL.

Otomobil 108 TL, otobüs 134 TL, kamyon 189 TL. Tarsus – Mersin: Otomobil 29 TL, 2. sınıf araç 32 TL, 3. sınıf araç 36 TL

Otomobil 29 TL, 2. sınıf araç 32 TL, 3. sınıf araç 36 TL

2025 ÇUKUROVA OTOYOLU FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Yeni tarifeye göre 6 farklı araç sınıfına yönelik ücretlendirme bulunuyor. En düşük ücret 12 TL ile 6. sınıf araçlarda Tarsus – Mersin hattında alınırken, en yüksek ücret 366 TL ile 5. sınıf araçlarda Niğde – Mersin hattında uygulanıyor