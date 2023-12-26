Çukurova Üniversitesi’nde ülkücülerden Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kuruluna saldırdı

Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kurul toplantısı 40 kişilik ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Öğrenciler bir süre kongre merkezinde mahsur kaldı.

Adana’da Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kurul toplantısı, yaklaşık 40 kişilik ülkücü bir grup tarafından basıldı.

Grubun kapıyı kırarak içeriye girmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Öğrenciler kongre merkezinde bulunan bir alanda kapıyı kapatarak saldırıdan kurtulmaya çalıştı.

Kulüp öğrencilerinin kapıya dayanarak girmek içeriye girmeye çalışanları engelleme girişimleri de cep telefonuyla kaydedildi.

Kapıyı zorlayan Ülkücü olduğu belirtilen öğrencilerin 'çıkın dışarı' diye bağırarak kapıyı tekmeledikleri anlar da kayıt altına alındı.