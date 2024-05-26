Çukurova’da Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu

Galatasaray'ın Konyaspor’u 3-1 yenmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de, Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24'üncü şampiyonluğu kazandı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Doğu Akdeniz kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de sokakta kutlamalara katılan Galatasaray taraftarları, kentleri sarı-kırmızı renklerle donattı. Taraftarlar, şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

ADANA’DA GERGİNLİK

Adana'da bir grup Adana Demirspor taraftarı, kutlama yapan Galatasaraylı taraftarla tartıştı. Mavi lacivertli taraftarlar, Galatasaray bayrağını yırttı. Gerginlik bir süre sonra yatıştırıldı.

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