Çukurova’da tarım tehdit altında

Melisa AY

Adana’da kuraklık çiftçiyi vurdu, Seyhan Barajı’nda su tükenme noktasına geldi. Çukurova’da çiftçiler ürünlerini sulayamama tehlikesi ile karşı karşıya. Seyhan Sol Sulama Birliği de çiftçilere "Güzlük ürün ekmeyin" uyarısı yaptı. Sebze üretimi yapmak isteyen çiftçinin ise sulama maliyetlerini kendi karşılaması gerekiyor. Kuraklık barajların boş kalmasına neden olurken ürünlerdeki rekolteyi de vurdu. Yurdun en önemli tarım havzalarından olan Çukurova’da üretim, azalma riski ile karşı karşıya. Yalnızca iklim krizi değil, dengesiz tarım politikaları ile modern olmayan yöntemlerin kullanılması da üretimi olumsuz etkiliyor. Üretici, baharda sebze fiyatlarının artacağı uyarısında bulunuyor.

TURFANDA SEBZECİLİK ZARAR GÖRECEK

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentte tarım faaliyetlerini karamsar bir tablonun beklediğini söyledi. Doğru, “Suyumuz zaten yaz sonuna kadar 5’er gün arayla veriliyordu. Bu haliyle de sezon sonuna kadar suyun yetmeyeceği düşünülüyordu” diye konuştu.

Doğru, turfanda sebzeciliğin bu durumdan zarar göreceğini ifade etti. Adana’da üretici, bu yılın maliyetlerini karşılamakta da zorlandı. “Buğday, arpa, karpuz, domates, ayçiçek, biber, yaklaşan mısır hasadı... Üreticinin yüzü hiçbirinden gülmedi” diyen Doğru, önümüzdeki yıl için gıda fiyatlarında artışın da kapıda olduğunu söyledi. “Hasatta azalma olması, zaten yüksek seviyelerde olan maliyetleri karşılamakta yetersiz kalacak. Bu hem tarladaki fiyatlara, hem de tüketicinin gıda alımında karşılaşacağı fiyatlara yansıma riski taşıyor” dedi.

BORÇSUZ ÜRETİM HAYAL OLDU

Çiftçilerin borçlu hale getirildiğini hatırlatan Doğru, “Türkiye’nin her yerinde çiftçilerin rahatsız olduğunu biz de görüyoruz. Adana da bundan farksız değil. Çiftçi ya malını, tarlasını bahçesini satıyor ya da kredilere yükleniyor, herkes borçlu. Üretimin devam etmesi için borçlanma şart oldu” dedi.

Adana’da çiftçilik yapan Yiğit Özşahin de maliyet artışlarının ürün fiyatlarını yükselteceğini vurguladı. Özşahin’e göre fiyatlar önümüzdeki yıldan önce, kısa vadede de artma riski taşıyor. “Özellikle soğan ve patateste güzün üretim düşerse arz açığı oluşacak. Ürünün fiyatı artacak. Tüketiciye yansıyan fiyatta da yükselişler olacak. Baharda da soğan fiyatları yükselebilir buna bağlı olarak” dedi.

SEÇİMDE VERİLEN KAT KAT ALINDI

Başlayan mısır hasadını da kuraklık vurdu. Buğday fiyatları da beklentileri karşılamakta yetersiz kaldı. İktidarın geçtiğimiz yıl seçimlerden önce yüksek fiyat açıkladığı buğdayda bu yıl fiyatlar üreticiye kazandırmadı. Özşahin, “Geçen sene enflasyon yüzde 60’larda iken mısır fiyatına bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 5 zam gelmişti. Yine böyle düşük bir fiyat artış oranı olacağını bilmek üreticiyi üzüyor” dedi. Küçük ölçekli üreticinin zararı daha fazla hissettiğine dikkat çeken Özşahin, “Çiftçiye bir darbeyi de düşük rekolte vurdu. Özellikle küçük ölçekli üreticiler zararlı çıkıyor. Çiftçi üretimden soğutuldu. Geçen seçim öncesi buğdaya özellikle iyi bir fiyat açıklamışlardı, seçim geçti bu sene onu da göremedik” diye konuştu.

Tarım politikalarında uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini söyleyen Özşahin şöyle konuştu: “Temel tarım ürünlerinde uygulanacak politikalar bunlar olmamalı. Bakanlığın acilen önlem alması gerekiyor. Özellikle sulama ve kuraklık konularında politikalar geliştirmede çok geç kalındı. Halen 50-60’lı yılların teknolojisi kullanılıyor. Geleceği öngören tarım politikaları geliştirilmesi hayati önem taşıyor.”