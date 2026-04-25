Çukurova’nın hafızası sanatta

Oktay EVSEN

Özgün üretimleriyle dikkat çeken AlarmArt sanatçı topluluğu “Çukurova: Bereketli Topraklar” sergisiyle 28 Nisan’da Adana’da sanatseverlerle buluşacak. Sanatçılar ile işbirlikleri kuran HepArt organizasyonu ve Seyhan Belediyesi’nin evsahipliğinde AlarmArt’ın 12 sanatçısını bir araya getiren sergi, Çukurova’nın çok katmanlı kültürel yapısını ve tarihsel birikimini çağdaş sanat pratikleri üzerinden yeniden ele alıyor.

AlarmArt sanatçılarının HepArt işbirliğinde sanatseverlerle buluşacağı serginin açılışı 28 Nisan Salı günü saat 17:00’dA, Seyhan Belediyesi 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi’nde yapılacak. Sergi, 10 Mayıs 2026 tarihine kadar açık kalacak.

KOLEKTİF BİR DÜŞÜNCE ALANI

Serdar Leblebici, Selçuk Yılmaz, Cemalettin Yıldız, Özgür Eryılmaz, Ekrem Şerif Egeli, Hakan Esmer, Semih Kaplan, Betül Demir, Pelin Özgöçen, Metin Kılıç, Hande Ünver ve Mehmet Yıldırım’dan oluşan AlarmArt, farklı disiplinlerden gelen sanatçıların ortak bir düşünsel zeminde buluştuğu bir yapı olarak öne çıkıyor.

Farklı sanatsal ifade biçimlerinin bir araya geldiği sergi, bireysel üretimlerin ötesinde kolektif bir düşünce alanı yaratıyor. Her bir eser, mekân, bellek ve kimlik arasındaki ilişkiyi farklı estetik yaklaşımlar üzerinden sorgularken, izleyiciyi de bu çok katmanlı yapının bir parçası olmaya davet ediyor.

Verimli topraklarının yanı sıra güçlü kültürel hafızasıyla da öne çıkan Çukurova, serginin kavramsal çıkış noktasını oluşturuyor.

Bölge; tarih boyunca üretimin, emeğin ve insan hikâyelerinin kesiştiği bir alan olarak, sanatçılara zengin bir gözlem ve düşünme imkânı sunuyor. Sergide yer alan çalışmalar, bu coğrafyanın sunduğu deneyimlerin bireysel yorumlar aracılığıyla nasıl evrensel bir dile dönüştüğünü ortaya koyuyor.

MEKÂN VE İNSAN İLİŞKİSİ

Mekân ile insan arasındaki ilişkiye odaklanan sergi, yalnızca estetik bir sunum olmanın ötesine geçerek izleyiciyi düşünsel bir karşılaşmaya davet ediyor. Bu yaklaşım, mekânın insan deneyimini şekillendiren kurucu bir unsur olduğunu vurgulayan düşünsel perspektiflerle de örtüşüyor.

Nitekim Çukurova, bu bağlamda yalnızca bir coğrafya değil; aynı zamanda anlatıların, imgelerin ve kültürel üretimin beslendiği bir varoluş alanı olarak ele alınıyor.

Sergi, edebiyat ve sanat tarihinde önemli bir yer tutan Çukurova anlatılarını da çağrıştırıyor. Bölgenin toplumsal ve insani dokusu, geçmişte olduğu gibi bugün de sanat üretimi için güçlü bir referans noktası olmaya devam ediyor.

Bu yönüyle “Çukurova: Bereketli Topraklar”, geçmiş ile günümüz arasında yeni bağlar kuran, kültürel sürekliliği görünür kılan bir platform niteliği taşıyor.