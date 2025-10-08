Çukurova’nın mevsimlik tarım işçileri kazandı

Emek Servisi

Adana, Mersin ve Hatay’da on binlerce mevsimlik tarım işçisi, günlük 900 lira ücretlere karşı bir haftadır sürdürdüğü grevi kazanımla sonuçlandırdı. İşçiler yeni yıla kadar 1200 TL, yeni yıl ile birlikte 1500 TL ücret alacak. Evrensel'in haberine göre Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren tarım aracıları dernekleri ile işveren temsilcileri arasında mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyelerini belirleyen yeni bir ücret protokolü imzalandı. Protokole göre 1 Ekim 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında günlük ücret 1200 TL, 1 Ocak 2026 - 1 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise 1500 TL olarak belirlendi.

Protokol, tarım işçileri, paketleme işçileri ve yatılı çalışanların ücretlerini kapsıyor. Paketleme işçileri için günlük ücret 2025 yılı sonuna kadar 1120 TL, 2026 yılı başından itibaren 1375 TL olarak uygulanacak. Yatılı paketleme işçileri ise aynı dönemlerde sırasıyla 1.020 TL ve 1.250 TL ücret alacak. Taraflar arasında varılan anlaşmada günlük 8 saatlik çalışma süresi esas alındı. Ayrıca protokolde, derneğe kayıtlı olmayan işçilerin belirlenen bu ücretlerden yararlanamayacağı ifade edildi.

Protokol; Çukurova Tarım Aracıları Derneği Başkanı Mehmet Celal Senates, Ceyhan Tarım Elciler ve İşçiler Derneği Başkanı Gülçin Hançer, Kozan Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği’nden Ali Bahadır İnceler, Tarsus Paketleme ve Tarım İşçileri Derneği’nden Cumali Erbay, Mersin Merkez Güvencesiz İşçiler Derneği Başkanı Nurettin Özdemir, Dörtyol Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği Başkanı Şeyhmus Aksoy, Erzin Güvencesiz İşçiler Derneği Başkanı Eyüp Tat ve Yatılı İşçiler Derneği Başkanı Mesut Güler tarafından imzalandı.

İşveren tarafı ise AKİB (Akdeniz İhracatçı Birlikleri) ve AYMED temsilcilerinden oluştu. Protokole AKİB Yaş Meyve Sebze Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, AYMED Başkanı, AKİB üyeleri Ramazan Bozdağ, Yaşar Akpolat, Bayram Arıdağ ve Oğuzhan Altun imza attı.