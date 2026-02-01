Çulhaoğlu’nun düşünsel mirası okurla buluştu

HABER MERKEZİ

Metin Çulhaoğlu’nun 'Doğruda Durmanın Felsefesi' adlı eseri Yordam Kitap’tan çıktı. Sevgi Soysal Kütüphanesi’ndeki tanıtım etkinliğinde açılış konuşmasını Yordam Kitap Genel Yayın Yönetmeni Hayri Erdoğan yaptı.

Etkinlikte Hayri Kozanoğlu, Erkan Baş, Gökhan Atılgan, Ilgaz Özer ve Can Soyer; Çulhaoğlu’nun düşünsel mirası, kişiliği ve sosyalist hareket içindeki yeri üzerine değerlendirme yaptı. Kozanoğlu, Çulhaoğlu ile olan kişisel anılarını aktararak onun düşünce dünyasına ve entelektüel tutarlılığına dikkat çekti.

TİP Başkanı Baş ise Çulhaoğlu’nun siyasal mücadeledeki belirleyici rolünü vurguladı. Atılgan, Çulhaoğlu’nun Türkiye sosyalist düşüncesi içindeki konumuna ve entelektüel emeğine dikkat çekerken; Özer, onun genç kuşaklar açısından önemine vurgu yaptı. Soyer, Çulhaoğlu’nun yazılarının geçmişle bugün arasında kurduğu bağı anlatırken video mesajla etkinliğe katılan Sungur Savran, marksist düşünceye katkılarını ve teorik üretkenliğini ele aldı.