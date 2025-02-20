Cuma günü pek çok ilde eğitime ara, kamu personeline idari izin

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2024 Cuma günü bazı kentlerin tamamında, bazılarında ise bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Valilikler kar tatili duyurularını arka arkaya yayımladı. Bazı illerde hamile kamu personelleri, engelli çalışanlar, kalp yetmezliği, kronik hastalıkları olanların da idari izinli sayılacağı bildirildi. Şu ana kadar Bursa, İstanbul, Muş, Ordu, Samsun, Yalova'da eğitime ara verildiği bildirildi. İşte il il detaylar:

BURSA

Bursa Valiliği, il genelinde buzlanma riski sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Bursa genelinde beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma tehlikesi karşı Bursa Valiliği tarafından eğitime 1 gün ara verildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir 1 gün idari izinli sayılacaktır."

İSTANBUL

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde okulların 21 Şubat tarihinde de tatil edileceğini duyurdu. Gül açıklamasında, "Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir" dedi.

IĞDIR

Iğdır Valiliği, ilde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın ilçelerinden Nurhak'ın tamamı ile Dulkadiroğlu ve Elbistan'ın bazı kırsal mahallelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Nurhak Kaymakamlığının açıklamasında, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçedeki okullarda bugün eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Dulkadiroğlu'nda 7, Elbistan'da ise 13 kırsal mahallede taşımalı eğitim yapılan okullarda da eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş aralığında çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de aynı gün idari izinli sayılacaklarını ifade edildi.

SAMSUN

Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi. Vali Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kentte etkisini artırdığını belirtti. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden saat 12.00 itibarıyla gelen sarı kodlu uyarıya göre Samsun'da devam eden kar yağışının yer yer kuvvetli olacağının, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiğini aktaran Tavlı, şunları kaydetti: "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe 12.00'den itibaren ve 21 Şubat Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacaktır."

YALOVA

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Yalova genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversitemizde) eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) bir (1) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.