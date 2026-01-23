Cuma hutbesinde "yeni nesil çeteler" göndermesi ve akran zorbalığı vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 23 Ocak tarihli cuma hutbesinde, gençler arasında yaygınlaşan akran zorbalığı, şiddet, alay ve dışlama pratiklerine karşı dikkat çekici uyarılarda bulunuldu.

“Akran ilişkileri” başlığıyla okunan hutbede, yeni nesil çetelere yönelik göndermeler yapılırken, son dönemde kamuoyunda büyük tepki çeken ve Atlas Çağlayan isimli çocuğun yine bir başka çocuk tarafından öldürülmesiyle yeniden gündeme gelen akran zorbalığına da dikkat çekildi.

“AKRAN ZORBALIĞI CANA KIYMAYA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA”

Hutbede, gençler arasındaki şiddetin geldiği noktaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Yaşadığımız çağın sorunlarından biri de sevgi ve saygıdan mahrum kalan gençlerin birbirlerine karşı kaba, sert ve aşağılayıcı tavırlar sergilemesidir. Akran zorbalığı olarak karşımıza çıkan bu kötü haslet; alay etmek ve kırıcı sözler söylemekten çok daha öteye giderek, fiziksel şiddete, hatta cana kıymaya dönüşmüş durumdadır.”

YENİ NESİL ÇETELERE GÖNDERME

Hutbede, doğrudan “çete” ifadesi kullanılmasa da, son yıllarda gençler arasında yaygınlaşan ve kamuoyunda “yeni nesil çeteler” olarak tartışılan yapılara işaret eden değerlendirmeler de yer aldı. Bu kapsamda şu ifadeler dikkat çekti:

“Tek tip elbise giymeyi, aynı görünüşe sahip olmayı, suça bulaşmayı, alkol veya uyuşturucu madde kullanmayı, cezaevine girip çıkmayı marifet sayan bu anlayış gençlerimiz arasında daha fazla görünür hale gelmektedir. Şiddet içerikli sinema, dizi, film, oyun ve dijital mecralar ise bu hadiselerin daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır.”