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Cuma namazı sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Samsun'da iki aile arasında cuma namazı sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yerel
  • 25.08.2023 16:39
  • Giriş: 25.08.2023 16:39
  • Güncelleme: 25.08.2023 16:46
Kaynak: AA
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Cuma namazı sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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