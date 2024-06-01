Cumartesi Anneleri 1001'inci haftada, 30 yıl önce kaybedilen Bulut ailesi için adalet istedi

Cumartesi Anneleri, 1001'inci hafta Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Kayıp yakınları ve hak savunucuları, 30 sene önce Lice'de gözaltında kaybedilen Mustafa, Fahri, Ramazan, Ekrem ve Ali Bulut’un akıbetlerini sordu.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1001'inci haftada Diyarbakır Lice'de gözaltında kaybedilen Mustafa, Fahri, Ramazan, Ekrem ve Ali Bulut’un faillerin açığa çıkarılması çağrısında bulundu.

1001 haftadır gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbeti hakkında hakikati öğrenmek için Galatasaray Meydanı’nda mücadele ettiklerini hatırlatan gözaltında işkenceyle katledilen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak, devletin bu konuda görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini vurguladı.

Bu nedenle adalet taleplerinin 1001 haftadır sistematik olarak ihlal edildiğini kaydeden Ocak, Bulut ailesi için bir kez daha adalet talebiyle alanda bulunduklarını söyledi.

‘3 SAAT SONRA SERBEST BIRAKACAĞIZ DENİLDİ’

Lice'de 1994 yılında kaybedilen Mustafa, Fahri, Ramazan, Ekrem ve Ali Bulut’un kaybedilme sürecine değinen Ocak'ın okuduğu açıklama şöyle:

“Aynı aileden Bulut ailesi, Lice’ye bağlı Kabakkaya (Entağ) köyü Esenli (Cumaré) mezrasında yaşıyordu. 13 Mayıs 1994 sabahı Bolu Komando Tugayı’na bağlı askerler mezraya baskın yaptı. Mezradaki evler ve ahırlar ateşe verildi. Askerler, köydeki erkeklerin kimliklerini topladı. Kimlik kontrolünden sonra biri yeni doğmuş 2 çocuk babası Mustafa Bulut ve 6 köylü gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar 'Üç saat sonra serbest bırakacağız' denilerek Lice Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na götürüldü. Ertesi gün altı köylü serbest bırakıldı. Mustafa gelmeyince Baba Latif Bulut, oğlunu sormak için o dönem bir bölümü sorgu merkezi olarak kullanılan Lice Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na gitti. Ancak askerler tarafından tehdit edilerek tartaklandı ve oradan uzaklaştırıldı.

Bunun üzerine Bulut Ailesi’nden 39 yaşındaki Ramazan, 38 yaşındaki Ekrem ve 28 yaşındaki Ali Bulut, 17 Mayıs 1994 tarihinde Mustafa ve Fahri Bulut’u aramak için yola çıktılar. Ancak askeri kontrol noktasında iki köylü ile birlikte gözaltına alınıp Lice Jandarma Tugay’ına götürüldü. İki köylü serbest bırakıldı.

Bulut’lardan ise bir daha haber alınamadı. Bulut Ailesi’nin beş üyesinin gözaltına alındıkları bugüne kadar inkâr edildi. Ailenin ve İnsan Hakları Derneği’nin başvurduğu tüm yetkili makamlar, Bulut’ların yaşama hakkının korunması için acil tedbir alma ve etkin soruşturma yapma görevini yerine getirmedi.”

"CANSIZ BEDENLER YAKILMIŞ HALDE BULUNDU"

Yaşanan olaydan 10 yıl sonra bir toplu mezarda Bulut ailesinden Ramazan, Ekrem ve Ali Bulut’un kurşuna dizildikten sonra yakılarak öldürülmüş kalıntılarına ulaşıldığı bilgisini paylaşan Ocak, “Ancak 30 yıldır Mustafa ve Fahri Bulut’a ulaşılamadı. Ailenin başvurusu üzerine 1994 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay ile ilgili başlatılan soruşturma tozlu raflara terk edildi. Bugüne kadar dosyada etkin bir soruşturma yürütülmedi” dedi.