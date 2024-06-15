Cumartesi Anneleri 1003'üncü haftada: Vejdin Avcıl için adalet istendi

Cumartesi Anneleri, 1003'üncü haftada Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Kayıp yakınları, Mardin'in Derik ilçesinde gözaltına alınarak kaybedilen Vejdin Avcıl'ın akıbeti sordu.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1003'üncü haftada, 12 Haziran 1994 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde gözaltına alınarak kaybedilen Vejdin Avcıl için adalet istedi.

Galatasaray Meydanı’nda yapılan eylemde ilk olarak Vejdin Avcıl’ın oğlu Yasin Avcıl’ın mektubu okundu.

Cumartesi İnsanlarından Gamze Elvan’ın okuduğu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Ben 30 yıl önce Mardin Derik’te gözaltına alınarak kaybedilen Vejdin Avcıl’ın oğluyum. 90’lı yıllarda insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir dönemde, hemen her gün bölgemizde insanlar; kadın, çocuk, yaşlı demeden gözaltına alınıyordu. Ağır işkencelerden geçiriliyor, öldürülüyordu. Köy ve mezralar yakılıyordu. Maalesef biz de bu zulümden nasibimizi aldık.

"DAVAMIZIN BERAAT ETTİRİLMESİ ACIMIZI TAZELEDİ"

Babam 12 Haziran 1994’te köy meydanında patozda harman vururken gözaltına alındı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Kardeşlerim baba duygusunu hiçbir zaman yaşayamadılar. Hep bir yanımız yarım kaldı. Bir insan, insanlara bu kadar acıyı nasıl reva görür anlamış değilim. 2014’te babamın kemiklerine ulaştığımızda onun eve dönme umudunu kaybettik. Bizi teselli eden tek gerçekse en azından bir mezarının olmasıydı. Türk adalet sisteminin davamızı beraat ettirmesi bizi daha derinden sarsmıştır. Acılarımızı tazelemiştir. Suçlular hak ettikleri cezaları almadıkları sürece hukuk mücadelemiz devam edecektir."

Fotoğraf: @CmrtesiAnneleri /Twitter (X)

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kayıp yakınlarından İkbal Eren ise yaptığı basın açıklamasında, Mardin'in Derik ilçesinde gözaltına alınarak kaybedilen Vejdin Avcıl'ın akıbetini sorarak, 13 kişinin ölümünden sorumlu olan Musa Çitil'e verilen beraat kararına tepki gösterdi:

"Tutuksuz yargılanan Musa Çitil, 21 Mayıs 2014’teki karar duruşmasında beraat etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraat kararını 2 Haziran 2015’te onadı. Aileler, kararın kesinleşmesi üzerine 2015 yılında AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM ise başvuruyu “kabul edilemez” buldu. (Başvuru Numarası: 2015/ 16290) Bunun üzerine aileler 2022 yılında AİHM’ye başvurdu.

Bilmeye hakkımız var: Musa Çitil değilse, Vejdin Avcıl’ın gözaltında devletin koruması altındayken, ölümüne neden olanlar, gerçek dışı tutanaklarla kimsesizler mezarlığına gizlice gömenler, mezarını 17 yıl boyunca ailesinden gizleyenler kim? Bu suçun fail ve sorumluları kim? Gözaltında kaybedilişinin 30. yılında bir kez daha tekrarlıyoruz: Kaç yıl geçerse geçsin Vejdin Avcıl için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten; devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."