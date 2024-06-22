Cumartesi Anneleri, 1004. haftada Mehmet Zeki Doğan’ın akıbetini sordu

Cumartesi Anneleri, 1004. hafta eylemlerinde, Hakkari’de 30 yıl önce gözaltında kaybedilen Mehmet Zeki Doğan’ın akıbetini sorarak adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Cumartesi Anneleri gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1004'üncü kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Cumartesi Anneleri, bu haftaki eylemlerinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 7 Haziran 1994’te gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Mehmet Zeki Doğan’ın akıbetini sordu.

Aysel Ocak tarafından okunan basın metninde, demokratik taleplerin dile getirilmesinin engellenmesine ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasına tepki gösterildi.

Mehmet Zeki Doğan’ın kaybediliş sürecine değinen Ocak, Doğan’ın Çukurca Lisesi’nde kamu personeli olarak çalıştığı 1994 yılında lisenin özel hareket polisleri tarafından basıldığını ve ardından Doğan’ın bir panzere bindirilerek götürüldüğünü aktardı.

"TÜM KAYIPLARIMIZ İÇİN ADALET İSTEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Doğan’ın gözaltına alınması anına birçok kişinin tanıklık ettiğini belirten Ocak, "Ailesi resmi makamlara başvurarak aldığı izin belgesiyle bölgede arama faaliyetine başladı. Çukurca halkının da katılımı ile gerçekleşen kapsamlı bir arama faaliyeti yürütüldü. Tanık beyanlarından yola çıkarak yapılan arama sonucu Çukurca’ya 5 km mesafede boşaltılmış olan Narlı Köyü civarındaki Zap Suyu kenarında Mehmet Zeki Doğan’ın ayakkabıları ve ceketi bulundu. Giysilerin olduğu yerde kan izleri de vardı. Ancak aramalar sonuçsuz kaldı, Mehmet Zeki Doğan’a ulaşılamadı" dedi.

Açıklama, "Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Zeki Doğan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten; devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz" sözleriyle sona erdi.

Doğan’ın ailesi tarafından gönderilen bir mektubun okunmasının ardından Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı’na karanfiller bıraktı.