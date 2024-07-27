Cumartesi Anneleri, 1009. haftada, 1992'de cansız bedeni bulunan Ayten Öztürk için adalet istedi

Cumartesi Anneleri, 1009. haftada 1992'de kimliği belirsiz 4 kişi tarafından iş çıkışı kaçırıldıktan sonra cansız bedeni bulunan Ayten Öztürk için adalet talep etti.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1009'uncu haftada, Ayten Öztürk için bir araya geldi.

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları, karanfil ve gözaltında kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Polis barikatı önünde gerçekleştirilen eylemde açıklamayı Gülseren Yoleri okudu.

İŞKENCE EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yoleri, Ayten Öztürk'ün 27 Temmuz 1992 akşamı mesai çıkışı sonrası içinde 4 kişinin bulunduğu beyaz bir arabayla kaçırıldığını sçylyerek "8 Ağustos 1992’de Elazığ Karşıyaka Kartaltepe mevkiinde, bir eli dışarıda kalmış şekilde gömülü olarak bulundu" dedi.

Öztürk'ün cansız bedeninin işkenceden tanınmayacak halde olduğunu aktaran Yoleri, "Ayten Öztürk’ün kimlik teşhisi giysilerinden yapılabildi. Ancak işkence bulguları otopsi raporunda yer almadı, doktorlar detaylı otopsi yapmadı" diye konuştu.

"3 GÜNLÜK İŞKENCEDEN SONRA İNFAZ EDİLDİ"

Açılan soruşturmanın hızla kapatıldığını kaydeden Yoleri, "Bizzat JİTEM komutanı Cem Ersever ve JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan, Ayten Öztürk’ün Yeşil ve ekibi tarafından OHAL Valiliği’nce, Yeşil’e tahsis edilen beyaz Land-Rover araç ile kaçırıldığını, daha sonra Diyarbakır JİTEM’e götürüldüğünü ve burada üç gün boyunca işkence gördükten sonra infaz edildiğini açıkladı ve bu açıklamalar basında da yer aldı" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün ailesinin 2013’te Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu anımatasan Yoleri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2016’da, Anayasa’nın 17. Maddesi’nde güvence altına alınan yaşam hakkı kapsamında, etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğini ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

Ancak Ayten Öztürk’ü kaçıranlar, işkence ile katledenler, bedenini kaybedenler ve insanlığa karşı bu suçu örtbas edenler biliniyor olmasına rağmen, dosyada tanıklar, deliller, itiraflar olmasına rağmen dava, 21 Eylül 2022’de zamanaşımından düşürülerek cezasızlıkla sonuçlandı.

Hiç şüphe yok ki, Ayten Öztürk’ün işkence ile öldürülmesi ve bedeninin kaybedilmesi uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve zamanaşımına tabî değildir."