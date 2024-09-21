Cumartesi Anneleri 1017. haftada, 44 yıldır haber alınamayan Hüseyin Morsümbül’ün akıbetini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1017'nci haftada, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından gözaltına alınan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Hüseyin Morsümbül’ün akıbetini sordu.

Hüseyin Morsümbül, 18 Eylül 1980 akşamı Bingöl’deki evi basılarak gözaltına alınmıştı.

Kayıp yakınları adına açıklamayı, Hasan Ocak'ın kardeşi Maside Ocak okudu.

"HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI"

Ocak, şunları kaydetti:

“12 Eylül sonrasında 18 Eylül 1980 akşamı Morsümbül ailesinin Bingöl’deki evi basılarak oğulları Hüseyin Morsümbül gözaltına alındı. Ertesi gün, Hüseyin eve dönmeyince anne Fatma Morsümbül Alay Komutanlığı’na gitti. Hüseyin’in, yüksek güvenlik önlemleri ile korunan alaydan kaçtığı söylendi. Hüseyin’den bir daha haber alınamadı. Fatma ve Hanefi Morsümbül, askeri savcılığa giderek sorumlular hakkında şikâyette bulundular fakat Hüseyin’in kaybedilmesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı."

Anne Fatma Morsümbül’ün 1995 yılında Cumartesi Anneleri’ni televizyonda görerek Galatasaray Meydanı’na geldiğini ve ölünceye kadar da Cumartesi Anneleri’nin bir parçası olduğunu belirten Ocak, ailenin bu süreçte de İnsan Hakları Derneği avukatları aracılığıyla yeniden girişimlerde bulunduğunu söyledi. Ancak Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın üzerinden uzun süre geçtiği için yeterli delil elde edilemeyeceği gerekçesiyle ‘ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar’ verdiğini, yapılan itirazların da reddedildiğini sözlerine ekleyen Ocak, şöyle konuştu:

"1017. haftamızda bir kez daha Hüseyin Morsümbül için adalet talep ediyoruz. Hüseyin’in akıbeti karanlıkta bırakıldığı sürece bu dosyada zamanaşımı uygulanamaz. Yargı makamlarının, Morsümbül dosyasında maddi gerçeği açığa çıkarma ve adaleti sağlama yükümlülüğü devam etmektedir. Kaç yıl geçerse geçsin Hüseyin Morsümbül için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”