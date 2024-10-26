Cumartesi Anneleri 1022. haftada, 31 yıldır haber alınamayan Bahri Kağanaslan'ın akıbetini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1022'nci hafta buluşmasında, 29 Ekim 1993’te kaybedilen Bahri Kağanaslan'ın akıbetini sordu.

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen kayıp yakınlarının bu haftaki açıklamasını Oya Ersoy okudu.

"KALICI BİR BARIŞ ORTAMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a TBMM'de silah bırakma çağrısı yapmasını istemesiyle başlayan sürece sahip çıkıldı:

"Kayıp yakınlarının meşru taleplerinin karşılanmasının Türkiye’nin demokratikleşmesi, ihlalci rejimin yerini hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayanan bir rejime bırakması ile mümkün olacağının altını çiziyoruz. Bu güne kadar uygulanan sorunları şiddet yoluyla bastırarak yok etme yöntemi sonuç vermediği gibi ülkeyi demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, huzur ve refahtan da uzaklaştırdı. Bu yüzden toplumun bütün kesimlerinin huzuru ve refahı için çatışmacı ortamın kalıcı bir barış ortamına dönüşmesine ihtiyacımız var.

Barış için bir fırsat olasılığından söz edildiği bugünlerde geçmişin hatalarından ders alarak bu fırsatı değerlendirmek, çoğulcu, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anlayışla barış sürecini ilerletmek hepimizin sorumluluğudur. Kürt meselesinin bir insan hakları meselesi, demokrasi meselesi olduğunu, onu yok sayarak demokratikleşmenin mümkün olmayacağını şimdi her zamankinden daha yüksek sesle dillendirmeliyiz. 1022. haftamızda şiddet siyasetinin yarattığı hukuksuzluk ortamında kaybedilen Bahri Kağanaslan dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bahri Kağanaslan Diyarbakır merkeze bağlı Baroğlu Köyü’nde yaşıyordu. Kağanaslan Ailesi ve köylüler üzerinde ağır bir koruculaştırma baskısı vardı."

Açıklamanın devamında, 31 yıldır kendisinden haber alınamayan Bahri Kağanaslan'ın yaşadıkları şu şekilde anlatıldı:

"29 Ekim 1993 tarihinde gece saat 01.30-02.00 civarında Kağanaslan Ailesi’nin kapısı çalındı. Kapıyı açtıklarında iki kadın ve bir erkekle karşılaştılar. Kendilerini örgüt militanı olarak tanıtan bu kişiler yiyecek istiyordu. Üzerlerinde kot pantolon ve deri ceket, ellerinde de uzun namlulu silahlar vardı. Köye iki otomobille gelmişlerdi. Araçlarına giderken kendilerini köyün köpeklerinden koruması için Bahri’nin de kendilerine eşlik etmesini istediler. Aracın yanına geldiklerinde Bahri’yi araca bindirip götürdüler. Bahri’den haber alamayan ailesi OHAL Valiliğine, DGM savcılığına, Merkez Komutanlığına, Alay Komutanlığına ve Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundu ancak sonuç alamadı.

'KORUCU, PARA KARŞILIĞI YARDIMCI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Olaydan 20 gün sonra Kuşlukbağı köyü korucularından Nafiz Çelik, aileye Bahri’yi jandarmada gördüğünü, para karşılığında yardımcı olabileceğini, Yüzbaşı Mithat Gül’ün de dahil olduğu 4 kişilik bir ekip olduklarını söyledi. Kardeşini arayan Naif Kağanaslan Diyarbakır Merkez Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mithat Gül ile görüştü. Mithat Gül ona “sen korucu olmadıkça ve köyü koruculaştırmadıkça Bahri’yi göremeyeceksin” dedi. Ailesinin tüm girişimlerine rağmen Bahri Kağanaslan’dan bir daha haber alınamadı. Artık yeter 30 yıldır süren cezasızlık son bulsun. Baki Kağanaslan’ın akıbeti etkin bir biçimde soruşturulsun, failleri yargılanarak cezalandırılsın. Kaç yıl geçerse geçsin; Baki Kağanaslan için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."