Cumartesi Anneleri 1027. haftada, gözaltında kaybedilen Ahmet Yetişen için adalet istedi

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1024'üncü hafta buluşmasında, 30 yıl önce gözaltında kaybedilen Ahmet Yetişen’in akıbetini sordu.

Gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren, insan hakları savunusu Nimet Tanrıkulu ve beraberinde gerçekleşen tutuklamalara tepki gösterdi.

İkbal Eren, "Bu haksız ve hukuksuz tutuklamalar canımızı çok fazla sıkmaya başladı. Adalet Bakanı dön kendine bir bak, bu hukuksuzluklara bir son ver” dedi.

Gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un eşi Hanım Tosun, tutuklanan Nimet Tanrıkulu ile 30 yıl önce Galatasaray Meydanı’nda tanıştığına işaret ederek, "Nimet 88’den beri İHD’de çalışan bir kadın ve ömrünü insan hakları mücadelesine verdi. Nimet Tanrıkulu ile bütün hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele verdik. Artık yeter, insan hakları savunucularının üstünden elinizi çekin” açıklamasında bulundu.

Bu haftanın açıklamasını, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu.

Yoleri, şunları söyledi:

"Ahmet Yetişen, biri henüz doğmamış 7 çocuk babasıydı. 13 Kasım 1994’te, askerler, polisler ve köy korucuları saat 19.00 ve 23.00 saatlerinde Yetişen Ailesi’nin Batman’daki evine iki kez baskın düzenledi. Evde Ahmet Yetişen’i bulamayan ekipler, 13 yaşındaki oğlu Hanifi’yi yanlarına alarak ayrıldı.

Aynı ekip, 14 Ekim gününün ilk saatlerinde önce H.S.’nin, ardından Ahmet Yetişen’in bulunduğu N.G.’nin evine gitti. Ahmet ve Hanifi Yetişen, gözaltına alınan iki kişiyle birlikte Batman Tabur Komutanlığı’na götürüldü."

"İŞKENCEDE KATLEDİLMİŞ FOTOĞRAFLARI GÖSTERİLDİ"

Ertesi gün serbest bırakılan Hanifi’nin babasını gözaltında Filistin askısında gördüğünü, kendisinin de işkenceye maruz kaldığını söylediğini ve o günden sonra Ahmet Yetişen’den bir daha haber alınamadığını belirten Gülseren Yoleri, şöyle devam etti:

“Yetişen Ailesi, Ahmet’in akıbetini öğrenebilmek için Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, savcılık, emniyet müdürlüğü, Batman Jandarma Karakolu, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı ve OHAL Valiliği gibi pek çok kuruma başvurdu, ancak hiçbir sonuç elde edemedi.

Olaydan yaklaşık 11 ay sonra gözaltına alınan komşuları A.B., sorgu sırasında kendisine Ahmet Yetişen’in ağır işkenceye uğramış ölü bedenine ait fotoğrafların gösterildiğini ve konuşmaması hâlinde aynı sona uğramakla tehdit edildiğini ifade etti."

"ADALET İSTEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yetişen ailesinin olaya dair adli makamlara yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığına vurgu yapan Gülseren Yoleri, şunları kaydetti:

"1027’nci haftamızda, adli makamları harekete geçmeye; Ahmet Yetişen’in gözaltında kaybedilmesini tüm yönleriyle aydınlatma ve sorumlularını tespit edilerek yargılanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Ahmet Yetişen ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normlarına uymak zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Cumartesi Anneleri daha sonra ellerindeki karanfilleri Galatasaray Meydanı’na bıraktı.