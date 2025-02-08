Cumartesi Anneleri 1037. haftada, 41 sene önce gözaltına alınan Maksut Tepeli’nin akıbetini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Kayıp yakınları, 41 sene önce gözaltına alınan ve 6 Şubay 1984'te öldürüldüğü öğrenilmesine rağmen mezar yeri bilinmeyen Maksut Tepeli’nin akıbetini sordu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2 Şubat 1984’te gözaltına alınan 5 Şubat’ta kaybedilen Tepeli, öğretmendi. Gayrettepe’de bulunan Siyasi Şube’deki 3 tanık, Tepeli’nin ağır işkence gördüğünü ve kanlar içinde olduğunu söyledi. Açılan 3 soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 2014’te başlatılan son soruşturma zaman aşımından düştü. Tepeli’nin ailesi Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek mahkeme hak ihlali kararı verilmesine yönelik talebi reddetti. Tepeli’nin ailesi daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Oradan da henüz bir sonuç çıkmadı."

MEZAR YERİ BULUNAMADI

Tepeli'nin izini süren ailesi ve avukatları, olaydan 22 yıl sonra Tepeli'nin 6 Şubat 1984 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde öldüğüne dair belgelere ulaşmıştı. Üç yıllık ısrarlı girişimler sonucunda da resmi makamlar, Maksut Tepeli’nin Helvacıdede Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildiğini kabul etmişti. Ancak defin yeri bilgisi açıklanmadığı için Maksut Tepeli’nin mezar yeri hâlâ bulunamadı.