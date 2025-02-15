Cumartesi Anneleri 1038. haftada, 30 sene boyunca haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un akıbetini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Kayıp yakınları, 30 yıldır kendisinden haber alınamayan ve cansız bedeni kimsesizler mezarlığında bulunan Rıdvan Karakoç'un akıbetini sordu.

Bu haftanın açıklamasını Gülsen Yoleri okudu.

TEHDİT EDİLİYORDU

15 Şubat 1995'ten beri kimsenin Rıdvan Karakoç'a ulaşamadığını belirten Yoleri, Karakoç'un polisler tarafından tehdit edildiğini anlattı:

"İstanbul’da yaşıyor ve Kürt siyasi partileri ile kültür-sanat kurumlarında çalışmalar yürütüyordu. 1994 yılında gözaltına alınan bir kişinin emniyette verdiği ifade nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Rıdvan’ı arayan polisler, ailesinin evini gözetim altında tutuyor, zaman zaman da eve baskınlar düzenleyerek 'Rıdvan’ı bize getirin; getirmezseniz gördüğümüz yerde öldürürüz' diyerek aileyi tehdit ediyordu. Eve gelemeyen Rıdvan, 15 Şubat 1995 tarihine kadar ailesi ve avukatı Eren Keskin ile düzenli haberleşti. Ancak bu tarihten sonra Rıdvan ile bağlantı tamamen kesildi. Evdeki polis ablukası kaldırıldı ve baskınlar sona erdi. Rıdvan’dan bir daha haber alınamadı.”

"BEDENİ İŞKENCE İZLERİ TAŞIYORDU"

Karakoç ailesinin evlatlarından haber alabilmek için tüm yetkili mercilere başvurduğunu, ancak bir sonuç alamadığını ifade eden Yoleri, şunları söyledi:

“Tam 110 gün süren ısrarlı bir arayışın ardından, Rıdvan Karakoç’un işkence izleri taşıyan bedeni Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda bulundu. Ailesi her yerde Rıdvan’ı ararken, onun cansız bedeninin savcılık dâhil tüm resmi kurumlardan geçtiği, günlerce Adli Tıp Kurumu’nda bekletildiği ve emniyette parmak izi olmasına rağmen “kimliği meçhul kişi” olarak defnedildiği açığa çıktı.

Yargı organları, yaşam hakkını ihlal eden faillerin cezasız kalmasına yol açacak tutumlardan kaçınmak zorundadır. Rıdvan Karakoç’un başına gelenleri açığa çıkarma ve suçluların yargılanmasını sağlama görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin; Rıdvan Karakoç için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."