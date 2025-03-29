Cumartesi Anneleri 1044. haftada: 32 sene önce gözaltına alınan Ali Karagöz'e ne oldu?

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Açıklamada, 32 yıl önce Cizre’de gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Ali Karagöz için adalet talep edildi.

27 Aralık 1993 sabahı erken saatlerde, askerler ve Kamil Atak’a bağlı korucular tarafından evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan 42 yaşındaki Ali Karagöz'den daha sonra haber alınamadı.

Bu haftanın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in yeğeni Setenay Yarıcı okudu.

Bu haftanın açıklaması şöyle:

"Yarın bayram. Ancak biz kayıp yakınları olarak, aile buluşmalarının, huzur ve barışın simgesi olan bu günlere, kayıplarımızdan bir haber alamamanın derin acısı ve adalete ulaşamamanın yakıcı öfkesiyle giriyoruz.

Biliyoruz ki huzur ve barışın egemen olacağı bayramlar için demokrasiye ihtiyacımız var. Adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerinin teminatı olan hukuk kurallarına iktidarın da tabi olmasına ihtiyacımız var. Çünkü adalet ve hukuk güvenliğinden yoksun toplumlar, sürekli bir gerilim ve belirsizlik içinde, güvencesiz bir hayat sürmeye mahkûm olurlar.

'BASKINLA GÖZALTINA ALINDI'

42 yaşındaki, altı çocuk babası Ali Karagöz, Cizre merkezdeki Cudi Mahallesi'nde yaşıyor ve hayvan ticaretiyle geçimini sağlıyordu. 27 Aralık 1993 sabahı erken saatlerde, askerler ve Kamil Atak’a bağlı korucular evine baskın düzenleyerek onu gözaltına aldı.

Ayşe Karagöz, eşini zorla götüren askerlerin peşinden gitti. Bir süre sonra yolda Şevkiye Aslan ile karşılaştı. Şevkiye, eşi İskan Aslan’ın da gözaltına alındığını ve Ali Karagözle ellerinden birbirlerine bağlanarak korucubaşı Kamil Atak’ ve Kukel Atak’ın evinin altındaki bodruma götürüldüklerini söyledi.

'EŞİ AYŞE KARAGÖZ TEHDİT EDİLDİ'

Ayşe Karagöz, eşinin serbest bırakılmasını talep etmek için Atak'ların evine gitti ancak 'eşini sormaya devam ederse kendisinin de öldürüleceği' tehdidiyle karşılaştı. Bunun üzerine savcılığa dilekçe ile başvurdu ve eşinin bulunmasını talep etti. Ayşe Karagöz daha sonra savcılığa verdiği dilekçeyle ilgili gelişme olup olmadığını sorduğunda dilekçesinin işleme konmadığını öğrendi. Eşini aramaya devam eden Ayşe Karagöz, sürekli tehdit edildi, hiçbir bilgiye ulaşamadı

2009 yılında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren korucu Mehmet Nuri Binzet, Kamil ve Kukel Atak'a ait Cudi mahallesinde bulunan evin bodrum katlarında nezarethane olarak kullanılan odalar bulunduğunu, buraya getirilen kişilerin Cemal Temizöz' ün bilgisi dahilinde sorgulandıktan sonra infaz edildiklerini anlattı.

'BİLİNEN FAİLLERİ CEZASIZLIKLA KORUNDU'

Ayşe Karagöz, 18 Mart 2009 tarihinde Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar başvurdu. 2009/435 soruşturma numarasıyla ifadesi alındı ancak bu güne kadar etkili bir soruşturma yürütülmedi. Ali Karagöz'ün akıbeti karanlıkta bırakıldı, bilinen failleri cezasızlıkla korundu.

Kaç yıl geçerse geçsin, Ali Karagöz ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."