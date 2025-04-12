Cumartesi Anneleri 1046. haftada, 31 yıl önce kaçırılarak öldürülen Ömer Ölker için adalet talebinde bulundu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

1046. hafta buluşmasında yapılan basın açıklamasında, Şırnak'ta 15 Nisan 1994 tarihinde kaçırılan ve 2 gün sonra 25 yaşındayken cansız bedeni bulunan Ömer Ölker'in akıbeti soruldu.

15 Nisan'da, berber dükkânına malzeme almak için Şırnak'a giden Ölker'den bir daha haber alınamadığı, ateşli silahla başından vurularak katledildiği ve cesedinin başka bir yere taşındığı belirtildi.

Kayıp yakınlarının açıklamasında, Ölker ailesinin adalet arayışı ve 31 yıldır yaşanan hukuksuzluklar da anlatıldı.

Bu haftanın açıklaması şu şekilde:

"Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere saygı, Devletin tüm organlarının ve yetkililerinin anayasal bir yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesi ise idari ve yargısal makamların görevidir.

Bu sebeple, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddialarının öncelikle yargı mercileri tarafından değerlendirilmesi ve adil bir çözüme kavuşturulması esastır. Ne var ki, Türkiye’de devlet, bu anayasal yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi; idari ve yargısal makamlar da meydana gelen hak ihlallerinin giderilmesi yönündeki görevlerini yerine getirmemektedir.

'HAKİKAT TALEBİMİZ BASTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

İşte bu gerçeği bir kez daha ifade etmek üzere 1046. haftamızda, Galatasaray Meydanı’ndan bizi ayıran polis bariyerlerinin önündeyiz. Bir kez daha haykırıyoruz: Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizle ilgili devlet ve yetkili organları görevlerini yerine getirmiyor. Yapmış olduğumuz tüm başvurular sonuçsuz bırakılıyor. Hakikat ve adalet talebimiz ise çeşitli yasaklama ve engellemelerle bastırılmaya çalışılıyor.

Bu hafta, hakikati bilme ve adalete erişim hakkımızın engellendiği Ömer Ölker dosyası ile kamuoyunun karşısındayız. 25 yaşında, iki çocuk babası Ömer Ölker, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşıyordu.Türkiye Posta İşletmelerinde geçici işçi olarak çalışıyor, aynı zamanda berber dükkanı işletiyordu. 5-6 Mart 1994 tarihlerinde Tekel Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi’nin personel alım sınavına girmiş ve sınav sonucunu beklemekteydi.

15 Nisan 1994 tarihinde, berber dükkanına malzeme almak üzere Şırnak’a giden Ömer Ölker’den bir daha haber alınamadı. İki gün sonra, 17 Nisan 1994 tarihinde, gündüz vakti İdil’in Duru Köyü mevkiinde, Beyhan Tesisleri yanında cansız bedeni bulundu. Üzerinde kimliği bulunmamakla birlikte, Tekel Sınav Giriş Belgesi mevcuttu. Ölker’in, gözünden girip beynini parçalayarak çıkan bir kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilmiş ve ölüm sebebi bilindiği gerekçesiyle klasik otopsi işlemi yapılmamıştı. Ölüm sebebi dış muayene ile bilinse dahi usulüne uygun yapılmayan otopsi, beden üzerindeki delillerin kaybolmasına ve ölüm şekline ilişkin tüm bulguların tespit edilememesine neden olacaktı.

'YOL ÜZERİNDE ÜÇ JANDARMA KONTROL NOKTASI VARDI'

Olay Yeri Tutanağı’na göre, Ölker başka bir yerde öldürüldükten sonra cesedi olay yerine getirilip bırakılmıştı. Cesedin bulunduğu yol üzerinde üç jandarma kontrol noktası bulunmakta olup, ceset taşıyan bir aracın bu kontrol noktalarından resmi kimlik göstermeden geçmesi mümkün değildir. Olayın ardından İdil Cumhuriyet Başsavcılığı 1994/66 hazırlık numarası ile bir soruşturma başlattı. Ancak etkin bir soruşturma yürütülmeden, 11 Haziran 2014 tarihinde dosyada zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Aile, Midyat Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak karara itiraz ettti, şüpheli olarak dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı Cemal Temizöz ile 6 JİTEM mensubunun ismini verdi. Ancak itiraz reddedildi. Bunun üzerine, aile avukatları Veysel Vesek aracılığıyla 20 Şubat 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi ise 15 Kasım 2018 tarihinde başvurunun “diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin, süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna” karar verdi. İç hukuk yollarından sonuç alamayan aile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulundu.

'AYM, FAİLLERİN CEZALANDIRILMASINI ENGELLEDİ'

Anayasa Mahkemesi, bu dosyada AİHM’in zorla kaybetme davalarına ilişkin içtihatlarını dikkate almamış; suçun ağırlığı ve özgün niteliklerini göz ardı eden bu kararıyla, etkili bir soruşturmanın yürütülmesini, hakikatin ortaya çıkarılmasını ve faillerin cezalandırılmasını engellemiştir.

1046.haftamızda, evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde, Ömer Ölker için adaletin sağlanmasını bir kez daha talep ediyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Ömer Ölker için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

SÜLEYMAN ÖLKER'İN MEKTUBU DA OKUNDU

Galatasaray Meydanı'nda, gözaltında kaybedilen Ömer Ölker’in kardeşi Süleyman Ölker'in mektubu da okundu.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Tarih 1994, 4'üncü ayın 15’inci günü, gündüz öğlen vakti saat 12 gibi. Henüz 25 yaşındaki abim Ömer Ölker Şırnak şehir merkezinden kaçırıldı. 7 arama noktasından geçirilerek, 100-120 kilometre uzaklıkta Nusaybin yolunda Bayhan tesislerine yakın bir bölgede, hayatına son verilmiş halde bulundu. Vücudunda çok sayıda darp izi vardı. Kafasından bir kurşunla vurulmuştu.

'ABİMİN BAŞINA NELER GELDİĞİNİ ÖĞRENEMEDİK'

Biz onu her yerde ararken 3.gün cansız bedenine ulaşıldı. Ailesi olarak 31 yıldır abimin başına neler geldiğini öğrenemedik. Anayasa Mahkemesine kadar gittik ama sonuç alamadık. Mahkemeler bize zaman dolmuş, artık adalet beklemeyin diyor.

Ama biz 31 yıldır aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. 31 yıldır gözü yaşlı, içi buruk adalet bekliyoruz. Zaman acılarımızı azaltmıyor. Dile kolay 31 yıl… Ama bizim için 31 asır gibi… Ölker ailesi olarak; diğer kayıp yakınları gibi hakikati bilelim, adalete kavuşalım, insan haklarına sahip olalım ve artık rahat uyuyalım istiyoruz. Allah bu günleri bize nasip etsin diye dua ediyoruz.

'DEVLETTEN ADALET İSTİYORUZ'

İnsan haklarına dayanarak devletten adalet istiyoruz. 31 yıldır açılmasını beklediğimiz adalet kapısı bu sefer açılsın. 31 yıldır faillerimizin bulunmasını bekliyoruz. Çok şey istemiyoruz. Dinmeyen acımızın, gözyaşımızın adaletini istiyoruz. Biz ve bizim gibi binlerce insanın tek temennisi, adaletin yerini bulması."