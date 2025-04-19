Cumartesi Anneleri 1047. haftada: 44 sene önce işkenceyle katledilen Nurettin Yedigöl için adalet çağrısı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Cumartesi Anneleri 1047. hafta buluşmasında, 44 sene önce gözaltına alınıp işkenceyle katledilen Nurettin Yedigöl için adalet talebinde bulundu.

1981'de İstanbul İdealtepe'de gözaltına alınan Nurettin Yedigöl, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe 1. Şube’sinde maruz bırakıldığı ağır işkence sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yedigöl'ün gözaltına alındığını bile reddetti.

Yedigöl'ün ailesi ve yakınlarının hakikate ve adalete ulaşma hakları 44 yıldır ihlal ediliyor.

Cumartesi Anneleri'nin bu haftaki açıklaması şöyle:

"Erzincan doğumlu, Nurettin Yedigöl, 1970’li yıllarda üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrencilik döneminde ve sonrasında sosyalist gençlik hareketinde aktif olarak yer aldı. 12 Eylül Askerî Darbesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 12 Nisan 1981tarihinde İdealtepe’de bir eve düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe 1. Şube’sine götürülen Yedigöl, burada ağır işkenceye maruz kaldı. İşkenceyle öldürülen bedeni kaybedildi. Baba İsmail Yedigöl, 12 Eylül’ün yarattığı baskı ortamına rağmen, başta Kenan Evren olmak üzere tüm ilgili makamlara başvuruda bulundu. Ancak kendisine İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Nurettin’in hiç gözaltına alınmadığı ve böyle bir kaydın bulunmadığı yönünde cevaplar verildi.

'DEVLETE İFTİRA ATMAYIN'

Buna karşın 10 kişi, Nurettin Yedigöl’ü siyasi şubede gördüklerine dair tanıklık etti ve “Şahidiz, işkencede öldürüldü” şeklinde beyanda bulundu. Ancak savcılık bu tanıklıklara karşılık, “Böyle şey olmaz, devlete iftira atmayın” demekle yetindi.

Ailenin ısrarlı suç duyurularına rağmen sonuç alınamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturmada, zaman aşımı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Anne Zeycan Yedigöl, son olarak 15 Şubat 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak Mahkeme, 10 Aralık 2015 tarihinde, başvuruyu zaman bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez buldu. (Başvuru No: 2013/1566) Suçun ağırlığını ve özgün niteliklerini dikkate almayan bu kararla iç hukukta hakikatlerin ortaya çıkarılması ve faillerin tespit edilip cezalandırılması imkanı engellenmiş oldu. Aile son olarak AİHM’e başvurdu.

'EVRENSEL HUKUKU SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

İsmail ve Zeycan Yedigöl, hayatlarının sonuna dek oğullarını aradılar. Ancak ne Nurettin’e ne de adalete ulaşabildiler. Bugün bizler, onların bıraktığı yerden; devletin resmi söylemlerine karşı hakikati, adaletsizlik üreten yargı sistemine karşı evrensel hukuku savunmaya devam ediyoruz.

Kaç yıl geçerse geçsin, Nurettin Yedigöl için, tüm kayıplarımız için adalet talep etmekten; devletin evrensel hukuk normlarına uygun hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."