Cumartesi Anneleri 1061. haftada gözaltında kaybedilen Süleyman Cihan için bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1061'inci haftada da meydandaydı.

Kayıp yakınları, 44 yıl önce gözaltında kaybedilen Süleyman Cihan’ın faillerinin yargılanmasını istedi.

Eylemde basın metnini Cumartesi İnsanı Aysel Ocak okudu. Açıklamada, Cihan'ın 31 yaşında bir öğretmen ve Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi olduğu ifade edildi. Cihan'ın hakkında 12 Eylül Askerî Darbesi’nin ardından arama kararı çıkarıldığı belirtildi.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLMEYE ÇALIŞILDI

Süleyman Cihan, 29 Temmuz 1981’de Edirne'den İstanbul'a gelmek üzere bindiği yolcu otobüsü, İstanbul'a yaklaşırken sivil polislerce durduruldu. Gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2. Şube’nin bulunduğu Sansaryan Han’a götürüldü. Ertesi gün Gayrettepe Siyasi Şube’ye nakledildi.

Ailesi ve avukatları, Emniyet Müdürlüğü’ne ve savcılığa başvurduğunda, Süleyman Cihan’ın gözaltına alınmadığı söylendi. Cihan’ı şubede işkence altında gören tanıklar, çıkarıldıkları mahkemelerde “Süleyman Cihan’a ne oldu?” sorusunu mahkeme heyetine yöneltti.

Israr sonucunda Emniyet Müdürlüğü, Cihan’ın çatışmada öldüğünü öne sürdü. Ancak çatışmada öldüğüne ilişkin hiçbir veri sunulamadı. Ardından, 30 Temmuz’da yapılan yer gösterme sırasında altıncı kattaki boş bir daireden atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer evrildi.

"Ailenin, avukatların ve tanıkların 85 günlük ısrarlı çabaları sonucunda gerçek ortaya çıktı: 29 Temmuz 1981’de gözaltına alınan Süleyman Cihan, İstanbul Emniyeti Siyasi Şube’de günlerce işkenceye maruz bırakıldıktan sonra öldürülmüş, cansız bedeni altıncı kattan atılarak intihar süsü verilmiş ve kaybedilmek amacıyla Zindanarkası Mezarlığı’nın kimsesizler bölümüne, ‘kimliği meçhul’ olarak gömülmüştü.

"AMANAŞIMI GEREKÇESİYLE KAPATILDI"

Dosyanın yeniden açılması için aile ve avukatlar 2012 yılında Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Süleyman Cihan’ın işkencede öldürülmesine ilişkin yeni deliller sunularak, faillerin şüpheli sıfatıyla yargılanmaları talep edildi. Deliller arasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın otopsi bulguları ve tıbbi verilerle hazırladığı rapor da yer aldı. Bu raporda, Cihan’ın ağır işkenceye maruz kaldığı ve altıncı kattan atılmadan önce öldürüldüğü net biçimde belgelenmişti. Savcılık bile Cihan’ın işkenceyle öldürüldüğünü kabul etmesine rağmen, dosya yine zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldı."

MA'da yer alan habere göre, ardından konuşan Süleyman Cihan’ın kardeşi Ahmet Cihan, “Kayıpların hikayesi hep birbirine benziyor. Yasakçı zihniyet ve cezasızlık. Eylemimizi maalesef 10 kişiyle ayakta kalma eylemine dönüştüren güçlere şunu söylüyoruz: ‘Yargı kararlarına uyun.’ Bu alan bizim hafıza merkezimizdir. Bu alan hakikat ve adalet alanımızdır” dedi.

Sonrasında Emine Ocak’ın kızı Maside Ocak annesini andı. Maside Ocak, “Sadece bu meydan değil karşımızdaki binalar, elektrik telleri, tellere konan kuşlar, çantasında getirip güvercinlere verdiği yem, her cumartesi buraya getirdiği karanfil, her cumartesi buraya astığı her bir fotoğraf ve sizler ve bizler tanığız ki; annemin direnci sadece bir siyasi tavır değil bir ahlaktı, bir vicdan çağrısıydı. Kayıplar benim vicdanımdır diyen annemizi uğurlarken acısını sabra, sabrı umuda dönüştüren, umudu direnişle ören annemize bir söz verdik: ‘Son kaybımız bulunan kadar vazgeçmeyeceğiz’ dedik” ifadelerini kullandı.

Ardından eyleme katılanlar ellerindeki karanfilleri Galatasaray Meydanı’na bıraktı.