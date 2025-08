Cumartesi Anneleri 1062. haftada gözaltında kaybedilen Murat Aslan için adalet istedi

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1062'inci haftada gözaltında kaybedilen Murat Aslan için adalet istedi.

25 yaşındaki Murat Aslan'ın 10 Haziran 1994 tarihinde Diyarbakır Yenişehir’de iki arkadaşıyla birlikte yürürken, tanık beyanlarına göre kendilerini polis olarak tanıtan, silahlı ve telsizli dört kişi tarafından beyaz bir torosla kaçırıldığı ifade edilen açıklamada, inkar edilen gözaltı sürecinin de 10 yıl sonra JİTEM mensubu Abdülkadir Aygan’ın itirafları ile doğrulandığı vurgulandı.

Açıklamada, "1062.haftamızda bir kez daha Devletin yetkili makamlarını, Murat Aslan dosyasındaki 31 yıllık cezasızlığa son vererek etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin; Murat Aslan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Sebla Arcan tarafından okunan açıklamanın tamamı şöyle:

"1062.haftamızda bir kez daha hakikat ve adalet talebimizi dile getirmek için, bizi Galatasaray Meydanı’ndan ayıran polis bariyerlerinin önündeyiz.

Türkiye’de ilk kez TBMM bünyesinde, silahsızlanma kararının ardından kurulan ve 5 Ağustos’ta ilk toplantısını yapacağı açıklanan, ancak henüz adı netleşmeyen Komisyon’un; göstermelik bir yapı değil, gerçek bir yüzleşme ve demokratikleşme sürecinin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.

Komisyonun ilk toplantısında çalışma usul ve esasları ile temel prensipleri belirlenirken; tüm üyeleri adil ve hakkaniyetli davranmaya, kısır tartışmalardan uzak durarak toplumun barış, adalet ve demokrasi beklentilerini öncelemeye davet ediyoruz.

Çatışmalı süreçlerin, hukuksuzluk ve adaletsizliğin yarattığı zulme maruz kalanlar olarak bir kez daha hatırlatıyoruz:

"HER ZAMANAŞIMI KARARI ADALETİ BİR KEZ DAHA TOPRAĞA GÖMDÜ"

Türkiye’de kesintisiz biçimde sürdürülen inkâr ve cezasızlık politikaları, zorla kaybetmeleri görünmez kılmayı amaçladı. Her gözaltında kaybedilen insan, bir devlet sırrına dönüştürüldü. Her suskunluk, her inkâr, her zamanaşımı kararı; hakikati ve adaleti bir kez daha toprağa gömdü.

Bizler, bu sessizliğe karşı her hafta aynı kararlılıkla hakikat ve adalet talebimizi dile getiriyoruz. 1062. haftamızda da Murat Aslan için buradayız.

25 yaşındaki Murat Aslan, 10 Haziran 1994 tarihinde Diyarbakır Yenişehir’de iki arkadaşıyla birlikte yürürken, tanık beyanlarına göre kendilerini polis olarak tanıtan, silahlı ve telsizli dört kişi tarafından Beyaz Toros’la kaçırıldı.

Tüm kurumlara başvuran ailesi ondan bir daha haber alamadı. İnkar edilen gözaltı süreci, 10 yıl sonra JİTEM mensubu Abdülkadir Aygan’ın itirafları ile doğrulandı; Murat Aslan’ın başına gelenler gün yüzüne çıktı: Aslan’ın Silopi JİTEM İstihbarat Tim Komutanlığı’nda işkenceyle sorgulandığı, ardından Lice kırsalına götürülerek burada öldürüldüğü ve gömüldüğü ortaya çıktı. 19 Nisan 2004 tarihinde Aygan’ın itirafları doğrultusunda yapılan kazılarda, Adli Tıp Kurumu’nun Murat Aslan’a ait olduğunu tespit ettiği kemikler bulundu.

"ETKİN BİR SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÜRÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Aile, dönemin OHAL ve jandarma yetkilileri dahil 30 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçun nasıl ve kimler tarafından işlendiği, nesnel kanıtlar ve tanıklıklarla desteklendi. Murat Aslan'ı kaçıran, işkenceyle sorgulayan, infaz eden ve bedenini kaybedenler açığa çıktı; ancak tüm bunlar hukuki bir sonuç doğurmadı. Murat’ı kaybedenler hâlâ yargı önüne çıkarılmadı. Dosya, diğer pek çok kayıp dosyası gibi cezasızlığın karanlığında bekletiliyor.

1062.haftamızda bir kez daha Devletin yetkili makamlarını, Murat Aslan dosyasındaki 31 yıllık cezasızlığa son vererek etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütmeye çağırıyoruz.

Kaç yıl geçerse geçsin; Murat Aslan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."