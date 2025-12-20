Cumartesi Anneleri 1082. haftada: 31 sene önce kaçırılan Nihat Aydoğan'a ne oldu?

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1082'nci haftada da meydandaydı.

Kayıp yakınları, kamuoyuna bir kez daha Galatasaray Meydanı'nı çevreleyen polis bariyerlerinin önünden seslendi.

Açıklamada, 1994'te Mardin'de kolluk güçleri tarafından darp edilerek kaçırılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Nihat Aydoğan'ın akıbeti soruldu.

Açıklamayı, kayıp yakını Gülseren Yoleri okudu.

Bu haftanın açıklaması şu şekilde:

"39 yaşındaki Nihat Aydoğan, Mardin ili Midyat ilçesi Doğançay Köyü’nde yaşıyordu. Koruculuk sistemini kabul etmeyen köy halkı üzerinde yoğun bir baskı uygulanıyordu. Daha önce gözaltına alınan, ağır işkenceye maruz kalan ve serbest bırakılan Nihat Aydoğan da güvenlik güçlerinin tehdidi altında yaşıyordu.

30 Kasım 1994 tarihinde sabah erken saatlerde, Aydoğan ailesinin evi çok sayıda özel tim mensubu, asker ve korucu tarafından basıldı; Nihat Aydoğan, eşi ve çocuklarının gözü önünde ağır biçimde darp edilerek, elleri ve gözleri bağlı şekilde Midyat Jandarma Karakolu’na, ardından Mardin Jandarma Merkez Komutanlığı’na götürüldü.

'SAVCI, EŞİNE 'DAĞA GİTMİŞTİR' DİYE YANIT VERDİ'

Yetkili makamlar, Nihat Aydoğan’ı arayan ailesine onun gözaltına alındıktan yaklaşık 20 gün sonra savcılığa sevk edildiğini ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Bunun üzerine eşi Halime Aydoğan, bir dilekçe ile savcılığa başvurdu; ancak savcı kendisine “eşin dağa gitmiştir, bir daha bu kapıya gelme” dedi.

Aradan geçen uzun yılların ardından Nihat Aydoğan hakkında nüfus kayıtlarına ölüm kaydı düşüldüğü ortaya çıktı. Ailenin ölümün gerçekleştiği tarih, yer ve mezar bilgisine ilişkin soruları yanıtsız bırakıldı. Ölüm bildiriminde bulunan köy muhtarı, bu bildirimi jandarma komutanının baskısı altında ve gerçeğe aykırı şekilde düzenlediğini itiraf etti.

'BAĞIMSIZ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİ'

Aydoğan Ailesi’nin bugüne kadar yaptığı tüm başvurular etkisiz bırakıldı; olayın koşullarını, sorumlularını ve delilleri ortaya koyacak nitelikte etkili, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmedi.

Son olarak, Nihat Aydoğan’ın da aralarında bulunduğu Midyat kayıplarına ilişkin olarak İnsan Hakları Derneği aracılığıyla yeniden yapılan başvuru üzerine Midyat Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir fezleke hazırlandı. Ancak savcılık, kişilerin kaybedildiğine dair bilgi bulunmadığını iddia ederek kapatılması talebiyle dosyayı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

1082. haftamızda adli ve idari makamlara açık çağrımızdır:

Nihat Aydoğan, devletin fiilî denetimi ve koruması altındayken kaybedildi. Yetkili makamlar; yaşam hakkı, işkence yasağı ve etkili başvuru hakkı kapsamında doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, Nihat Aydoğan’ın akıbetini açıklığa kavuşturmalı, olayda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmesini sağlamalıdır.



Kaç yıl geçerse geçsin, Nihat Aydoğan ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."