Cumartesi Anneleri 1084'üncü haftada: Takvimler değişse de kayıp yakınlarının bekleyişi değişmiyor

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1084'üncü haftada da meydandaydı.

"Bugün 2026’nın ilk cumartesi. Yeni bir yıla daha, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbeti açıklanmadan giriyoruz. Takvimler değişse de kayıp yakınlarının bekleyişi değişmiyor; belirsizlik, acı ve adalet arayışı sürüyor" sözleriyle başlayan açıklamada kayıp yakınlarının adalet arayışının süreceği vurgulandı.

Kayıp yakınları bir kez daha taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Besna Tosun'un okuduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün 2026’nın ilk cumartesi. Yeni bir yıla daha, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbeti açıklanmadan giriyoruz. Takvimler değişse de kayıp yakınlarının bekleyişi değişmiyor; belirsizlik, acı ve adalet arayışı sürüyor. Kayıp yakınlarının hakikati bilme ve adalete erişme hakkı sistematik biçimde ihlal edilmeye devam ediliyor.

Bizler için yeni bir yıl, yalnızca yeni bir başlangıç değil; aynı zamanda kayıplarımıza ulaşma umudumuzu, unutmama irademizi ve hafızayı diri tutma sorumluluğumuzu büyütmek anlamına geliyor.

Yeni yıla başlarken taleplerimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz:

• Zorla kaybetme dosyalarında etkili, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütülsün; sorumlular yargı önüne çıkarılsın adalet sağlansın.

• Kayıp yakınlarının hakikati bilme hakkı tanınsın.

• Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl toplanma hakkımız üzerindeki Anayasa’ya aykırı kısıtlamalar ve mekân yasağı kaldırılsın.

• Gözaltında kaybetme fiilinin insanlığa karşı işlenen bir suç olarak tanımlanmasına, önlenmesine ve cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılsın.

• Türkiye, imzalamaktan kaçındığı Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi’ni ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nü imzalasın, onaylasın ve uygulasın.

Yeni yıl vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi yalnızca kayıplarını arayan ailelerin değil, toplumun adalet ve demokrasi talebinin de ifadesidir. Hakikatle yüzleşmeden, adalet sağlanmadan ve geçmişin ağır insan hakları ihlalleriyle hesaplaşılmadan Türkiye barışa ve huzura kavuşamaz.

'YENİ YILDA DA GALATASARAY MEYDANI’NDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dileriz ki 2026, kayıplarımıza kavuştuğumuz, adaletin ve barışın tesis edildiği, insan onurunun kazandığı bir yıl olsun. Yeni yılda da Galatasaray Meydanı’nda, hafızamızla ve ısrarımızla olmaya devam edeceğiz. Kayıplarımız bulunana kadar, failleri yargılanıp adalet sağlanana kadar vazgeçmeyeceğiz.

Kaç yıl geçerse geçsin, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."