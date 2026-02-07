Cumartesi Anneleri 1089'uncu haftada, 31 yıldır haber alınamayan Mehmet Şirin Maltu'nun akıbetini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Kayıp yakınları 1089. haftada, kamuoyuna yine Galatasaray Meydanı'nı çevreleyen barikatların önünden seslendi.

Açıklamada, 31 yıldır haber alınamayan Mehmet Şirin Maltu'nun akıbeti soruldu.

1995'te Batman'da güvenlik güçleri Maltu Ailesi’nin evine baskın yapmıştı. 17 yaşındaki Mehmet Şirin Maltu, köy halkının önünde işkenceye maruz bırakılırken askeri araca bindirildi ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Maltu için adalet talebini dile getiren açıklamayı, kayıp yakını Zeynep Yıldız okudu.

Açıklama şu şekilde:

"1089.haftamızda, etkin ve sonuç alıcı bir yargılama süreci işletilmediği için 31 yıldır akıbeti karanlıkta bırakılan Mehmet Şirin Maltu dosyasını bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. 17 yaşındaki Mehmet Şirin Maltu, Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı, 15 hanelik Zediya Mezrası’nda yaşıyordu.

'ASKERİ ARACA BİNDİRİLEREK GÖTÜRÜLDÜ'

31 Ocak 1995 gecesi, aralarında askerlerin, özel tim mensuplarının ve köy korucularının bulunduğu güvenlik güçleri, panzerler eşliğinde Maltu Ailesi’nin evine baskın yaptı. Kimlik kontrolünün ardından Mehmet Şirin Maltu evden çıkarıldı. O gece sabah saat 04.00’e kadar, köydeki tüm evlerden, açık alanda işkence gören Mehmet Şirin’in çığlıkları duyuldu. Ardından askeri bir araca bindirilerek götürüldü.

Ertesi gün, saat 12.00 sularında, dört araç eşliğinde Mehmet Şirin Maltu; elleri ve ayakları bağlı, başına çuval geçirilmiş halde köye geri getirildi. Açık alanda, askerler tarafından saatlerce darp edildi. Ailesi ve köylüler; askerlerin ondan kendilerine yer göstermesini istediklerini, Mehmet Şirin’in ise defalarca 'Bilmiyorum!' diye haykırdığını duydu.

'GÖZALTINDA OLMADIĞI SÖYLENDİ'

İşkence sonucu ayakta duramayacak hale gelen Mehmet Şirin Maltu, askerler tarafından taşınarak askeri araca bindirildi ve yeniden götürüldü. Ailenin, baskına katılan güçlerin bağlı olduğu Bekirhan ve Kozluk Jandarma Karakolları’na yaptığı başvurularda, çocuklarının gözaltında olmadığı söylendi.

Ancak aynı günlerde Batman Komando Taburu’nda gözaltında tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bir kişi, Maltu Ailesi’ne Mehmet Şirin Maltu’yu taburda gördüğünü ve altı gün boyunca birlikte gözaltında tutulduklarını anlattı.

'BİR DAHA HABER ALINAMADI'

Ailenin savcılığa yaptığı başvuruda, soruşturma açılabilmesi için aile dışından iki tanık göstermeleri istendi. Olayın tanığı olan köylüler, dönemin ağır baskı ve korku ortamı nedeniyle tanıklık yapamadı. Tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Mehmet Şirin Maltu’dan bir daha haber alınamadı.

Mehmet Şirin Maltu dosyasında bugüne kadar etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiği açıktır. İnkâr ve cezasızlık uygulamalarına son verilerek Mehmet Şirin Maltu’nun akıbeti açıklığa kavuşturulmalı; gözaltı sürecinde sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlileri tespit edilmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Maltu Ailesi’nin ve toplumun hakikati bilme ve adalete ulaşma talebi, devletin hukuki sorumluluğudur. Mehmet Şirin Maltu için etkin ve sonuç alıcı bir soruşturma derhal başlatılmalıdır.

Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Şirin Maltu için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."