Cumartesi Anneleri 1092'nci haftada, 32 yıldır haber alınamayan Cüneyt Aydınlar'ın akıbetini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Kayıp yakınları 1092. haftada, kamuoyuna yine Galatasaray Meydanı'nı çevreleyen barikatların önünden seslendi.

Açıklamada, 32 yıldır kendisinden haber alınamayan Cüneyt Aydınlar'ın akıbeti soruldu.

Kayıp yakınları, açıklama öncesinde Galatasaray Meydanı’ndaki kişi sınırlaması ve mekân yasağının kaldırılmasını talep etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmasını talep eden kayıp yakınları, "Galatasaray Meydanı’nı hapseden barikatların aralanması, toplumsal barışın önündeki engellerin de aralanabileceğine işaret etsin" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisiyken gözaltına alınıp 1 hafta boyunca resmî kayıt yapılmayan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Cüneyt Aydınlar'ın yaşadıklarını anlatan mektubu Zelal Buldan okudu.

Açıklama şu şekilde:

"İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Cüneyt Aydınlar, 20 Şubat 1994 tarihinde saat 13.00 sularında Bakırköy Ömür Durağı’nda polisler tarafından gözaltına alındı ve Gayrettepe Siyasi Şube’ye götürüldü. Yedi gün boyunca kayıt dışı gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat 1994 tarihinde resmi gözaltı kaydı yapıldı. Ancak aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi mahkemeye sevk edildiğinde Cüneyt aralarında yoktu.

'ELİMİZDEN KAÇTI' DEDİLER'

İstanbul Emniyeti, Cüneyt’i soran ailesine ve İnsan Hakları Derneği avukatlarına, “28 Şubat 1994 tarihinde yer göstermeye götürdük, elimizden kaçtı” yanıtını verdi.

Oysa aynı operasyonda gözaltına alınan kişiler, 17 Mart 1994 tarihinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna yaptıkları açıklamada, 2 Mart 1994 tarihine kadar Cüneyt ile birlikte gözaltında tutulduklarını beyan ettiler. Tanıklar, ağır işkence gören Cüneyt’in bir ayağı kırık, yürüyemez haldeyken; 'Ölmeye hazır mısın, ölmeye gidiyorsun' diyen polisler tarafından sürüklenerek hücresinden götürüldüğünü aktardılar.

'DELİLLER TOPLANMADI'

Yargı makamları; elleri kelepçeli, ayakkabıları bağcıksız, tanık beyanlarına göre desteksiz ayakta duramayan bir kişinin onlarca polisin elinden nasıl kaçabildiğini sorgulamadı. Tanık anlatımlarını değil, polisin dayanaktan yoksun firar iddiasını esas aldı. Cüneyt Aydınlar’ın gözaltında kaybedilmesine ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmedi; tanıklar gereği gibi dinlenmedi, deliller toplanmadı, maddi gerçek araştırılmadı.

1092. haftamızda yargı makamlarına bir kez daha hatırlatıyoruz: Gözaltında kaybedilenlerin akıbetleri netleşmediği sürece hukuk yolları kapatılamaz. Güncellik ve zamanaşımı gibi kavramlar kayıplar aleyhine işletilemez. Gözaltında kaybedilme hali devam ettiği sürece, hak ihlali de güncelliğini korur ve hak arama özgürlüğünün önü kesilemez.

Bu nedenle Cüneyt Aydınlar’ın akıbetinin araştırılması, bulunduğu yerin tespiti ve sorumluların yargı önüne çıkarılması yönündeki yükümlülüğünüz sürmektedir.

Artık yeter. Görevinizi yerine getirin.

Kaç yıl geçerse geçsin; Cüneyt Aydınlar için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."