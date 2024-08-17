Cumartesi Anneleri: 29 yıl önce karakola götürülen Abdürrahim Demir’e ne oldu?

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1012'nci haftada, 1995'te gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Abdürrahim Demir’in akıbetini sordu.

17 Ağustos 1995’te Adana’ya giderken Şavelat Karakolu’nda götürülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Abdürrahim Demir’in akıbetinin sorulduğu açıklama şu şekilde:

“Siyasetinin yarattığı cezasızlık sonucu, gözaltında kaybetme emrini verenler, suçu icra edenler ve suça göz yuman yetkililer, yargılanmadılar; aksine korundular. Kayıpların akıbetlerini açığa çıkaracak, fail ve sorumluları cezalandıracak adli süreçler işletilmedi, gerçeklerin ortaya çıkması engellendi. Devletin bu inkar inkar stratejisine karşı, 1012 haftadır gözaltında kaybedilen sevdiklerimizle ilgili gerçekleri anlatıyoruz.

‘YAPILAN TÜM GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI’

Abdurrahim, 17 Ağustos 1995 tarihinde Mardin Ömerli'den evlilik niyetiyle yola çıktı. Bindiği otobüs yaklaşık bir saat kadar yol aldıktan sonra, Mardin Kızıltepe Şavalet kontrol noktasında askerler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan askerler, Abdurrahim’i gözaltına aldı.

Olaya tanıklık edenler, Demir Ailesi’ne gözaltına alınan Abdurrahim'in, Şavalet Jandarma Karakolu'na götürüldüğünü söyledi. Karakola giden anne Kesriye Demir’e ise 'Biz böyle birini almadık' cevabı verildi. Bunun üzerine aile, Mardin Emniyeti’ne başvurdu. Emniyette onlara, 'Abdurrahim pasaport çıkartıp, Fransa'ya garson olarak gitti' denildi. Ailesi, 'Ne işi var Fransa’da Abdurrahim Adana’ya gidiyordu, evlenecekti' diye itiraz etti, ancak 'Bu işin peşini bırakın' diye tehdit edildiler.

'ANNESİ VE ABİSİ, KARDEŞLERİNİ AKIBETİNİ ÖĞRENEMEDEN VEFAT ETTİ'

Yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Abdurrahim Demir'den bir daha haber alınamadı. Anne Kesriye Demir, 20 yıl boyunca yolunu beklediği oğlunu bulamadan, akıbetini öğrenemeden; ağabeyi Mehmet Demir ise 23 yıl boyunca Galatasaray’dan sorduğu 'Kardeşime ne oldu?' sorusuna bir cevap alamadan aramızdan ayrıldılar. Abdurrahim Demir dosyasında 29 yıldır süren cezasızlığa son verin ve etkin bir soruşturma başlatın.”