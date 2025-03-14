Cumartesi Anneleri 700. hafta davasında beraat etti

Cumartesi Anneleri'ne 700’üncü hafta buluşması nedeniyle açılan davada tüm yargılananlar beraat etti.

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kayıp yakını ve hak savunucusuna "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın İstanbul Adliyesi'ndeki duruşması öncesinde basın açıklaması yapıldı. Açıklama, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan tarafından okundu. Dava sürecine ilişkin "Derhal beraat kararıyla sonlandırılması gereken yargılama, Anayasa Mahkemesi kararları yok sayılarak sürdürülmektedir" diyen Arcan, şunları kaydetti:

"TAM 6 KEZ HAKİM DEĞİŞTİ"

"Herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Bu hak; davanın makul süre içinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, hakkaniyete uygun biçimde görülmesini gerektirir. 700. Hafta buluşmasına ilişkin dava, dört yılı aşkın süredir devam etmektedir. Bu durum, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında makul sürede yargılanma hakkımızın açıkça ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Bugün, davanın 14. duruşması yapılacak ve bu süreçte tam altı kez hakim değişmiştir. Yargılananlara soru sormayan, onları dinlemeyen bir hakim, haklarında karar verecektir. Oysa ‘doğrudanlık ilkesi’, yargılamayı yapan hakimin doğrudan sanığı sorgulamasını zorunlu kılar. Vicdani kanaat, duruşmada edinilen izlenimlere dayanılarak oluşur. Oturumlara katılmayan bir hakimin, yalnızca tutanaklar üzerinden karar vermesi adil yargılanma hakkımızı zedelemektedir.

"KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ"

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez hak ihlali olduğu tescillenen 700. Haftamıza ilişkin yargılamanın dört yıldır devam etmesi, artık bir yargı tacizine dönüşmüştür. Yaşam düzenlerimizi sekteye uğratan bu uzun yargı süreci son bulmalıdır. Bu dava daha fazla uzatılmadan, haklarımız daha fazla ihlal edilmeden, hakkımızda yöneltilen tüm suçlamalar düşürülmelidir. Bilinmesini isteriz ki; hiçbir baskı yöntemi bizi ne kayıplarımızdan ne de hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçiremez. Kayıplarımızı istiyoruz."

2021 yılından beri İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın karar duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda başladı. Duruşmaya CHP, DEM Parti, DEVA Partisi, Af Örgütü, İnsan Hakları Vakfı, KESK’in temsilcileri de katılım sağladı.

Dava yargılanan kişilerin ve avukatlarının yoklaması yapılmasının ardından başladı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

10 Ocak 2024 tarihinde sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, atılı suçun maddi unsurlarının somut olarak oluşmaması nedeniyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verilmesini istedi. Mütalaaya ilişkin görüşlerini bildiren sanıklar ise suçlamayı reddettiler aslen kayıp olan yakınlarının bulunmasını istediler.

Mütaalaya karşı beyanda bulunan Besna Tosun, suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Jiyan Tosun da "Aslında beraatimi de talep etmiyorum. Yargı makamlarının kayıp yakınlarına bir adalet borcu var" dedi.

TÜM SANIKLARA BERAAT

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçunun kanuni unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm yargılananların beraatına karar verildi.

Müdahale sırasında polislerin yaralandığı iddiasıyla ilgili savcılığın suç duyurusu talebiyle ilgili olarak re’sen soruşturma yürütebileceğini belirten mahkeme, savcının bu talebinin reddine hükmetti.